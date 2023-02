Almanacco del 9 febbraio: nacque il Maccartismo e la prima metropolitana italiana

Il 9 febbraio è il 40º giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 325 giorni alla fine dell'anno: ecco l'almanacco del giorno.

Il 9 febbraio è il 40º giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 325 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 9 febbraio: santo e ricorrenze

Il 0 febbraio la Chiesa festeggia Santa Apollonia, protettrice dei denti e dei dentisti. subì il martirio durante la persecuzione di Decio. Educata alla religione cristiana, decise di fare voto di perpetua verginità. Uscito il decreto di persecuzione, prodigò i suoi averi in favore dei cristiani e si adoperò con ogni mezzo nell’esortare i martiri alla speranza. Scoperta e accusata al prefetto della provincia come cristiana, fu arrestata e rinchiusa in prigione.

Il 9 febbraio è anche la Giornata mondiale della lingua e della cultura greca.

Compleanni e ricorrenze

Sono diversi i nati del 9 febbraio, che in questa giornata celebrano quindi il loro compleanno. Tra loro: Lorena Bianchetti, conduttrice italiana, Mia Farrow, attrice statunitense ed ex moglie di Woody Allen, il cantante Little Tony, il politico italiano, Pietro Nenni e l’attore statunitense, Joe Pesci.

Accadde oggi, 7 febbraio

1849 – Dopo la fuga di Papa Pio IX da Roma, viene proclamata la Repubblica Romana;

1861 – Jefferson Davis e Alexander Hamilton Stephens sono nominati presidente e vicepresidente provvisori degli Stati Confederati d’America;

1895 – William G. Morgan inventa la pallavolo;

1900 – Nasce la Coppa Davis, trofeo di tennis;

1950 – Paura rossa: il senatore statunitense Joseph McCarthy accusa il Dipartimento di Stato di essere pieno di comunisti;

1955 – A Roma Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana;

1964 – I Beatles debuttano al The Ed Sullivan Show e con un’audience pari a 73 milioni di persone, segnando uno dei più grandi eventi televisivi della storia;

1965 – Guerra del Vietnam: le prime truppe combattenti degli Stati Uniti vengono inviate nel Vietnam del Sud;

1986 – Ultima apparizione della Cometa di Halley all’interno del Sistema solare;

