Lunedì 19 dicembre, almanacco del giorno: santo, ricorrenze e compleanni

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano (il 353º negli anni bisestili). Mancano 12 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 19 dicembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa Cattolica celebra Sant’Anastasio I. Figlio del romano Massimo, venne consacrato il 27 novembre 399.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Diversi i personaggi famosi nati il 19 dicembre. Tra questi ricordiamo: Michele Bravi, cantante italiano; Paolo Giordano, scrittore e fisico italiano; Antonio Rossi, ex canoista e politico italiano; Italo Svevo, scrittore italiano (morto nel 1928); Elisa Toffoli, cantante italiana; Alberto Tomba, atleta italiano.

Accadde oggi

1187 – Clemente III viene eletto Papa

1777 – L’esercito di George Washington si acquartiera per l’inverno a Valley Forge, Pennsylvania

1793 – A Tolone Napoleone Bonaparte sconfigge gli inglesi e diventa generale

1842 – Gli Stati Uniti riconoscono l’indipendenza delle Hawaii

1843 – La casa editrice Chapman & Hall pubblica la prima edizione del Canto di Natale di Charles Dickens

1878 – Entra in carica il terzo governo Depretis

1916 – Prima guerra mondiale: termina la battaglia di Verdun

1920 – Costantino I di Grecia ritorna sul trono di Grecia dopo la morte del precedente sovrano, il figlio Alessandro I di Grecia

1928 – Primo volo di un autogiro negli Stati Uniti

1935 – Vengono commercializzati gli slip, un nuovo modello di mutande

1941 – Seconda guerra mondiale: quattrocento carabinieri italiani affrontano le forze corazzate inglesi nella battaglia di Eluet El Asel

1943 – A Chivasso, nel corso di un incontro clandestino organizzato da esponenti valligiani della Resistenza antifascista, viene sottoscritta la Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine

1945 – L’Austria diventa per la seconda volta una repubblica: la prima era stata interrotta dall’Anschluss nazista del 12 marzo 1938. Karl Renner, capo del Governo provvisorio dall’aprile 1945, dopo aver riportato in vigore la costituzione del 1920, diviene il primo presidente della Seconda Repubblica austriaca e lo rimane fino alla morte, il 31 dicembre 1950

1946 – Inizio della guerra d’Indocina

1961 – Annessione indiana di Goa

1962 – Il Nyasaland secede dalla federazione con la Rhodesia

1963

Zanzibar ottiene l’indipendenza dal Regno Unito e diventa una monarchia costituzionale guidata da un sultano

L’Explorer 19 viene lanciato nello spazio

1965 – Secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia del 1965

1972 – L’Apollo 17, l’ultima missione dell’uomo sulla Luna, rientra sulla Terra

1974 – L’Altair 8800, il primo personal computer, viene messo in vendita

1976 – I Beatles rifiutano un’offerta di 50 miliardi per tornare a suonare insieme in un concerto

1978 – John Wayne Gacy viene arrestato per l’uccisione di 33 giovani

1980 – Anguilla diventa una dipendenza del Regno Unito separata da Saint Kitts e Nevis

1981 – La Spagna adotta la sua attuale bandiera

1983 – Viene avviata la commercializzazione di un nuovo computer Apple, il Lisa. È il primo personal computer a disporre di un mouse e di un’innovativa interfaccia grafica

1984 – Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la Dichiarazione congiunta sino-britannica, che cede Hong Kong alla sovranità cinese nel 1997

1996 – Gli Accordi di Schengen vengono estesi a Norvegia e Islanda

1997 – Esce il film Titanic

2001

La IBM dichiara di aver implementato l’Algoritmo di Shor usando un computer quantistico a risonanza magnetica nucleare, composto da molecole in cui 7 atomi fungono da qubit

Inizio della rivolta popolare denominata Cacerolazo in Argentina: determinerà la caduta del presidente Fernando de la Rúa

2002 – Esce la terza versione del Mac OS X Jaguar

2005 – Viene inaugurata la ferrovia Roma-Napoli ad alta velocità

2012 – La Kodak fallisce

2013 – Il satellite Gaia viene lanciato dall’Agenzia Spaziale Europea

2016

Ad Ankara, in Turchia, viene ucciso Andrej Karlov, l’ambasciatore russo, durante una sparatoria

Attentato di Berlino: un tir si scaglia su un mercatino di Natale, provocando 12 morti e 48 feriti