Almanacco di oggi, 13 agosto: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 13 agosto è il 225º giorno del calendario gregoriano. Mancano 140 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 13 agosto: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera i Santi Ponziano e Ippolito, martiri.

Il 13 agosto ricorre la Giornata Internazionale dei Mancini.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Kasia Smutniak, muore Piero Angela

Nati

Anders Jonas Ångström è stato un fisico svedese, uno dei fondatori della scienza della spettroscopia (13 agosto 1814);

Antonio Salandra è stato un politico e giurista italiano, Presidente del Consiglio dei ministri dal 21 marzo 1914 al 18 giugno 1916 (13 agosto 1853);

Sir Alfred Joseph Hitchcock è stato un regista e produttore cinematografico britannico naturalizzato statunitense. Conosciuto anche come “Master of Suspense” in virtù dei suoi capolavori thriller, è considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema (13 agosto 1899);

Fidel Alejandro Castro Ruz è stato un rivoluzionario, politico e militare cubano che ha governato Cuba dal 1959 al 2008 (13 agosto 1926);

Ambrogio Fogar, all’anagrafe Ambrogio Antonio Fogar, è stato un navigatore, esploratore, scrittore e conduttore televisivo italiano (13 agosto 1941);

Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare, è un cantautore e musicista italiano (13 agosto 1953);

Domenico Mario Assunto Dolce è uno stilista e imprenditore italiano, fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana (13 agosto 1958);

Kasia Smutniak, all’anagrafe Katarzyna Anna Smutniak è un’attrice e modella polacca naturalizzata italiana (13 agosto 1979).

Scomparsi oggi

1946 – H. G. Wells, pseudonimo di Herbert George Wells, è stato uno scrittore britannico tra i più popolari della sua epoca.

2019 – Nadia Toffa è stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo di Italia 1 Le Iene.

2021 – Luigi Strada, detto Gino, è stato un medico, attivista, filantropo e scrittore italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, dell’ONG italiana Emergency.

2022 – Piero Domenico Angela è stato un divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, con una breve carriera professionistica iniziale anche come musicista jazzista e pianista.

Accadde oggi, 13 agosto

408 – Istigati dal magister officiorum Olimpio, alcuni contingenti militari romani di stanza a Ticinum si sollevano uccidendo gli ufficiali. Si tratta del primo passo della rivolta che porterà alla morte di Stilicone.

523 – Elezione di Papa Giovanni I.

1099 – Elezione di Papa Pasquale II.

1315 – Re Luigi X di Francia sposa Clemenza d’Ungheria.

1415 – Re Enrico V d’Inghilterra sbarca in Francia alla guida di 8000 uomini.

1521 – Tenochtitlán (l’odierna Città del Messico) cade nelle mani del conquistador Hernán Cortés.

1553 – Michele Serveto viene arrestato a Ginevra per volere di Giovanni Calvino con l’accusa di eresia.

1645 – Firma del Trattato di Brömsebro fra Danimarca-Norvegia e Svezia.

1704 – Guerra di successione spagnola: battaglia di Blenheim – John Churchill, duca di Marlborough e il principe Eugenio di Savoia sbaragliano francesi e bavaresi.

1849 – Con la Resa di Világos ha termine la Rivoluzione ungherese del 1848.

1905 – Norvegia: referendum sullo scioglimento dell’Unione con la Svezia.

1906 – Incidenti razziali a Brownsville (Texas), dove alcuni soldati di colore appartenenti al noto reggimento dei Buffalo Soldier vengono accusati dalla popolazione locale di aver ucciso un barman ed un poliziotto bianco durante dei tafferugli.

1920 – Guerra sovietico-polacca: inizia la battaglia di Varsavia, durerà fino al 25 agosto. L’Armata Rossa viene sconfitta.

1923 – La prima grande nave arriva a Gdynia, il nuovo porto di mare polacco appena completato.

1935 – Disastro di Molare: un’esondazione del lago di Ortiglieto dovuta al crollo di una diga provoca 111 vittime.

1940 – Seconda guerra mondiale: battaglia d’Inghilterra – La Luftwaffe scatena l’Adlertag (“giorno dell’aquila”).

1942 – Prima del cartone animato Bambi, di Walt Disney.

1943 – Seconda guerra mondiale: Roma viene nuovamente bombardata dagli Alleati.

1960 – La Repubblica Centrafricana dichiara l’indipendenza dalla Francia.

1961 – Berlino (Germania): il governo della Germania Est fa erigere il Muro di Berlino.

1968 – Alekos Panagulis attenta alla vita del dittatore greco Geōrgios Papadopoulos.

1975 – Attentato al Bayardo Bar – Belfast, un commando della Brigata Belfast dell’IRA compie un assalto ad un bar frequentato da elementi dell’Ulster Volunteer Force uccidendo 4 civili e un militante.

1980 – Il presidente del Suriname Johan Ferrier viene deposto a seguito di un colpo di Stato militare guidato da Dési Bouterse.

2001 – Macedonia: i partiti macedoni slavi e albanesi firmano a Skopje un accordo politico per porre fine a sei mesi di guerra civile. L’UCK firma con la Nato un accordo per il disarmo delle sue milizie. Il 22 comincia la missione Nato “Raccolto essenziale”.

2001 – La moneta unica europea ritorna sopra la soglia dei 90 centesimi di dollaro.

2012 – La sonda Voyager 2 batte il record di longevità.