Almanacco di oggi, 15 ottobre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano (il 289º negli anni bisestili). Mancano 77 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 15 ottobre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Santa Teresa d’Avila, Vergine e Dottore della Chiesa.

Il 15 ottobre si celebra il Baby Loss Awareness Day: la Giornata internazionale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce D’Acquisto, muore Mata Hari

Nati

Publio Virgilio Marone, noto semplicemente come Virgilio o Vergilio, è stato un poeta romano, autore di tre opere, tra le più famose e influenti della letteratura latina: le Bucoliche, le Georgiche, e l’Eneide (15 ottobre 70 avanti Cristo);

Federico Guglielmo IV fu il sesto re di Prussia dal 1840 al 1861, in quanto figlio primogenito di Federico Guglielmo III di Prussia e Luisa di Meclemburgo-Strelitz (15 ottobre 1795);

Friedrich Nietzsche è stato un filosofo, filologo e saggista tedesco (15 ottobre 1844);

John Kenneth Galbraith è stato un economista, funzionario e diplomatico canadese naturalizzato statunitense (15 ottobre 1908);

Salvo Rosario Antonio D’Acquisto è stato un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Attualmente Servo di Dio e ne è in corso il processo di beatificazione (15 ottobre 1920);

Mario Francis Puzo è stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense di origini italiane (15 ottobre 1920);

Mons. Luigi Giovanni Giussani è stato un presbitero, teologo e docente italiano, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione (15 ottobre 1922);

Italo Calvino è stato uno scrittore e paroliere italiano. Si tratta di un intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale che è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento (15 ottobre 1923);

Paul-Michel Foucault è stato un filosofo, sociologo, storico della filosofia e della scienza francese (15 ottobre 1926);

Antonino Zichichi è un fisico e divulgatore scientifico italiano, specializzatosi nel campo della fisica delle particelle elementari (15 ottobre 1929);

Giuseppe Servillo, detto Peppe, è un cantante, attore e compositore italiano (15 ottobre 1960);

Tomaso Montanari è uno storico dell’arte e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena dal 2021 (15 ottobre 1971);

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper, personaggio televisivo e imprenditore italiano (15 ottobre 1989);

Scomparsi oggi

1917 – Mata Hari, pseudonimo di Margaretha Geertruida Zelle, è stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la prima guerra mondiale.

1967 – Luigi Meroni, detto Gigi, è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Accadde oggi, 15 ottobre

533 – Il comandante bizantino Belisario entra ufficialmente a Cartagine dopo aver sconfitto i Vandali che controllavano la città.

1066 – Edgardo Atheling, pronipote di Edoardo il Confessore viene eletto re d’Inghilterra.

1478 – Cade la roccaforte cristiana di Kruja. Ai veneziani e gli albanesi superstiti viene tagliata la testa dagli Ottomani.

1552 – Il Khanato di Kazan viene conquistato dalle truppe di Ivan Grozny.

1582 – Entra in vigore il calendario gregoriano, che ha sostituito il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario: vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici.

1675 – Nella parrocchia svedese di Torsåker si svolge la più grande caccia alle streghe del paese con l’esecuzione per decapitazione di 71 persone (65 donne e 6 uomini).

1764 – Mentre visita Roma, Edward Gibbon osserva un gruppo di frati scalzi che cantano vespri nelle rovine del Tempio di Giove, una visione che lo ispira ad iniziare a lavorare su una storia che verrà pubblicata con il titolo di Storia del declino e della caduta dell’Impero romano.

1815 – Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull’Isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico.

1822 – Su istituzione del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia, nasce il Corpo forestale dello Stato.

1844 – Johann Strauss II debutta come compositore e direttore d’orchestra al Casinò Dommayer di Hietzing, Vienna.

1863 – Stati Confederati d’America: il primo sottomarino funzionante, il CSS H. L. Hunley affonda durante un test, uccidendo Horace Lawson Hunley (il suo inventore) e sette uomini dell’equipaggio.

1872 – Italia: Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini.

1878 – La Edison Electric Company inizia l’attività.

1879 – Papa Leone XIII istitiuisce la Pontificia accademia di San Tommaso d’Aquino.

1880 – Soldati messicani uccidono Victorio, uno dei più grandi strateghi militari degli Apache.

1880 – Viene completato il Duomo di Colonia.

1883 – La Corte suprema degli Stati Uniti dichiara incostituzionale parte del Civil Rights Act del 1875, poiché individui e imprese possono discriminare in base alla razza.

1890 – Guido Alessandro Bonnet fonda la Società Canottieri Milano.

1909 – Albert Einstein diventa professore dell’Università di Zurigo.

1911 – A Göteborg, in Svezia, Dorando Pietri corre e vince la sua ultima gara internazionale.

1917 – Prima guerra mondiale: a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene giustiziata da un plotone d’esecuzione per aver fatto da spia a favore della Germania.

1924 – André Breton pubblica il Manifesto surrealista con le Editions du Sagittaire.

1932 – La Air India, con il nome di Tata Airlines effettua il suo primo volo di linea.

1940 – Esce nelle sale Il grande dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin.

1940 – Al comando del Sommergibile Cappellini, Salvatore Todaro affonda il piroscafo belga “Kabalo”.

1944 – In Ungheria, il Partito delle Croci Frecciate prende il potere.

1945 – Seconda guerra mondiale: l’ex primo ministro della Francia di Vichy, Pierre Laval, viene giustiziato per tradimento da un plotone d’esecuzione.

1946 – Processo di Norimberga: il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione.

1965 – Guerra del Vietnam: il National Coordinating Committee to End the War in Vietnam, coordinato dagli studenti contro la guerra, esegue la prima distruzione in pubblico di una cartolina per la chiamata alla leva.

1966 – Nasce il movimento delle Pantere Nere, fondato da Huey Newton e Bobby Seale.

1967 – Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto “Che” Guevara.

1969 – Guerra del Vietnam: centinaia di migliaia di persone prendono parte alle dimostrazioni del National Moratorium, che si svolgono in tutti gli USA.

1979 – Il presidente di El Salvador Carlos Humberto Romero viene rovesciato con un colpo di Stato.

1987 – Viene assassinato in un complotto Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, simbolo della rinascita del suo paese tramite coraggiose riforme economiche e sociali, che portarono benessere alla sua gente.

1989 – Il presidente sudafricano Frederik de Klerk libera Walter Sisulu, leader del movimento anti-apartheid e dell’African National Congress, insieme ad altri quattro prigionieri politici.

1990 – Il leader dell’Unione Sovietica, Michail Gorbačëv, riceve il Premio Nobel per la pace, per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda e nell’aprire la sua nazione.

1993 – Nelson Mandela e Frederik de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace, per aver liberato il Sudafrica dall’apartheid.

1997 – Il primo record di velocità su terra supersonico viene stabilito dalla squadra inglese del ThrustSSC.

1997 – La sonda spaziale Cassini-Huygens viene lanciata da Cape Canaveral verso Saturno.

2001 – La sonda Galileo della NASA passa a 180 km da Io, una delle lune di Giove.

2002 – Il presidente della societaà F.I.L.T., Tanveer Singh rilascia il primo prototipo di polmoni meccanici.

2003 – La Cina lancia la navetta Shenzhou 5 nella sua prima missione spaziale con uomini a bordo.

2003 – İlham Əliyev diventa presidente dell’Azerbaigian succedendo al padre Heydər Əliyev.

2004 – In Austria si perdono le tracce dell’alpinista tedesco Helmut Simon, scopritore della mummia del Similaun, uscito per un’escursione sulle Alpi Salisburghesi (verrà ritrovato cadavere il 23 ottobre).

2005 – Gli iracheni approvano, mediante referendum, la costituzione del nuovo Iraq democratico, parlamentare e regionale: il voto contrario della maggioranza degli arabi sunniti non compensa la grande maggioranza di “Sì” degli elettori arabi sciiti e dei curdi sunniti.

2007 – Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l’Airbus A380 alla Singapore Airlines; l’aereo è già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.