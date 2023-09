Almanacco di oggi, 25 settembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 25 settembre è il 268º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 25 settembre è il 268º giorno del calendario gregoriano (il 269º negli anni bisestili). Mancano 97 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 25 settembre: santo del giorno e giornate mondiali

Il 25 settembre si celebra San Cleofa, discepolo di Gesù.

La Giornata Mondiale dei Sogni ricorre il 25 settembre. Si tratta di un’occasione speciale per riflettere su sogni e aspirazioni.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Michael Kirk Douglas, muore Cesare Terranova

Nati

Francesco Borromini, nato Francesco Castelli, è stato un architetto italiano originario dell’odierno Canton Ticino (25 settembre 1599);

Alessandro Giuseppe Antonio Pertini, detto Sandro, è stato un politico, giornalista e partigiano italiano (25 settembre 1896);

William Cuthbert Faulkner, nato Falkner, è stato uno scrittore, sceneggiatore, poeta e drammaturgo statunitense, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1949 (25 settembre 1897);

Silvana Pampanini è stata un’attrice e personaggio televisivo italiana che ha goduto di una grande popolarità negli anni cinquanta (25 settembre 1925);

Delia Scala, pseudonimo di Odette Bedogni, è stata un’attrice e ballerina italiana, il cui nome è principalmente legato alla commedia musicale negli anni degli esordi, in Italia, di questo nuovo genere di teatro (25 settembre 1929);

Glenn Herbert Gould è stato un pianista, compositore, clavicembalista e organista canadese (25 settembre 1932);

Michael Kirk Douglas è un attore e produttore cinematografico statunitense, vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy. Figlio dell’attore Kirk Douglas, esordì nel 1969 con il film Hail, Hero!, ricevendo una candidatura al Golden Globe per il miglior attore debuttante (25 settembre 1944);

Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, è un cantautore e musicista italiano (25 settembre 1955);

Michael Søren Madsen è un attore statunitense (25 settembre 1957);

Carlos Ruiz Zafón è stato uno scrittore spagnolo (25 settembre 1964);

Niccolò Ammaniti è uno scrittore, regista e sceneggiatore italiano, vincitore del premio Strega nel 2007 per Come Dio comanda (25 settembre 1966);

Willard Carroll “Will” Smith Jr. è un attore, produttore cinematografico e rapper statunitense (25 settembre 1968);

Catherine Zeta-Jones, nata Catherine Zeta Jones, è un’attrice britannica (25 settembre 1969);

Federica Bosco è una scrittrice e sceneggiatrice italiana (25 settembre 1971);

Elio Germano è un attore e regista teatrale italiano (25 settembre 1980).

Scomparsi oggi

1534 – Clemente VII, nato Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici, esponente della famiglia fiorentina dei Medici, fu il 219º papa della Chiesa cattolica dal 1523 fino alla sua morte.

1954 – Vitaliano Brancati è stato uno scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano.

1970 – Erich Maria Remarque, pseudonimo di Erich Paul Remark, è stato uno scrittore tedesco.

1975 – Giovanni Borghi è stato un imprenditore e dirigente sportivo italiano Soprannominato cumenda, è stato titolare della Ignis e della Emerson, una delle figure di maggiore spicco nel panorama industriale della provincia di Varese.

1979 – Cesare Terranova è stato un politico e magistrato italiano.

Accadde oggi, 25 settembre

235 – Papa Ponziano abdica in favore di Papa Antero.

275 – Marco Claudio Tacito viene nominato imperatore romano dal Senato.

1066 – La battaglia di Stamford Bridge segna la fine dell’era vichinga in Inghilterra.

1513 – L’esploratore spagnolo Vasco Núñez de Balboa raggiunge l’Oceano Pacifico.

1555 – La Pace di Augusta viene firmata da Carlo V d’Asburgo e dal principe della Lega di Smalcalda.

1690 – “Publick Occurrences Both Foreign and Domestick”, il primo giornale pubblicato nelle Americhe, esce per la prima ed ultima volta. Venne considerato offensivo e al suo editore, Benjamin Harris, venne ordinato di non farlo più uscire.

1789 – La Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti.

1846 – Truppe statunitensi guidate da Zachary Taylor catturano la città messicana di Monterrey.

1890 – In California viene istituito lo Yosemite National Park.

1912 – A New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University.

1915 – Prima guerra mondiale: comincia la seconda battaglia della Champagne.

1939 – La Germania nazista inizia concretamente a progettare la bomba atomica: viene chiamato Werner Karl Heisenberg a dirigere il progetto, appena un anno dopo la conclusione per volere diretto di Heinrich Himmler delle indagini su di lui per la sua vicinanza ad alcuni scienziati ebrei stranieri.

1956 – Viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico, tra Scozia e Terranova.

1979 – La mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova.

1981 – Sandra Day O’Connor diventa la prima donna a essere nominata giudice della Corte suprema degli Stati Uniti.

1981 – Il Belize entra nell’ONU.

1983 – 38 detenuti dell’IRA evadono dal Carcere di Maze, nella località di Long Kesh, vicino a Lisburn. È l’evasione più numerosa dalla fine della seconda guerra mondiale e la più numerosa della storia carceraria britannica.

1988 – La mafia uccide il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano.

1992 – A San Francisco nasce la Critical Mass.

1992 – La NASA lancia in orbita il satellite Mars Observer.

1996 – In Irlanda viene chiusa l’ultima delle Case Magdalene.

2003 – Terremoto di magnitudo 8,0 della Scala Richter al largo della costa di Hokkaidō, in Giappone.

2005 – Ferrara: il diciottenne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell’ippodromo; sono indagati per la sua morte quattro poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”.

2008 – La Cina invia nello spazio Shenzhou 7. È la terza missione spaziale cinese, dopo quelle del 2003 e 2005, la prima a prevedere una passeggiata nello spazio. Il lancio è stato effettuato alle 20.50 ora locale dalla stazione spaziale di Jiuquan Satellite Launch Center, nella provincia di Gansu.

2017 – Al referendum sull’indipendenza del Kurdistan il sì ha vinto con il 92,7 per cento dei voti. L’affluenza fra i circa 5,3 milioni di elettori registrati è stata del 72,6 per cento. Il governo iracheno non ha riconosciuto l’esito del referendum.

2022 – In Italia vince alle elezioni politiche nazionali il partito politico di destra Fratelli d’Italia, con il 26% di preferenze, assieme alla coalizione di centro destra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali.