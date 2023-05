Almanacco di oggi, 28 maggio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 28 maggio è il 148º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 28 maggio è il 148º giorno del calendario gregoriano. Mancano 217 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 28 maggio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera San Germano, vescovo di Parigi.

Il 28 maggio è la Giornata Mondiale del gioco.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Kylie Ann Minogue, muore Walter Tobagi

Nati

Luigi Capuana è stato uno scrittore, critico letterario e giornalista italiano, teorico tra i più importanti del Verismo. Fu per due volte sindaco della sua città natale e si trasferì in seguito a Firenze, quindi a Milano e Roma. Rientrato in Sicilia insegnò all’Università di Catania (28 maggio 1839);

Ian Lancaster Fleming è stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell’agente 007, dando vita con i suoi romanzi a una nuova visione della letteratura gialla inglese (28 maggio 1908);

Rudolph William Louis Giuliani, detto Rudy, è un politico, avvocato e imprenditore statunitense, sindaco di New York per il Partito Repubblicano dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001 (28 maggio 1944);

Hunter Doherty “Patch” Adams è un medico, attivista e scrittore statunitense fondatore del Gesundheit! (28 maggio 1945);

Patrizio Bianchi è un economista e politico italiano. È stato ministro dell’istruzione nel governo Draghi dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022 (28 maggio 1952);

Giuseppe Sala, detto Beppe, è un politico, dirigente d’azienda e dirigente pubblico italiano, sindaco di Milano e dell’omonima città metropolitana dal 21 giugno 2016. Ha ricoperto l’incarico di commissario unico di Expo 2015 dal 2013 al 2015 ed è stato amministratore delegato di Expo 2015 S.p.A dal 2010 al 2016 (28 maggio 1958);

Marco Bussetti è un funzionario ed ex politico italiano. È stato ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel governo Conte I (28 maggio 1962);

Kylie Ann Minogue è una cantante e attrice australiana. Con quindici album in studio pubblicati ed oltre trenta anni di carriera, la Minogue è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni ottanta (28 maggio 1968);

Elenoire Casalegno è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana (28 maggio 1976);

Matteo Maffucci è un cantante italiano del duo degli Zero Assoluto (28 maggio 1978).

Scomparsi oggi

1509 – Caterina Sforza fu signora di Imola e contessa di Forlì, prima con il marito Girolamo Riario, poi come reggente per il figlio primogenito Ottaviano Riario. Nella vita privata si dedicò a svariate attività, fra le quali primeggiarono gli esperimenti di alchimia e la passione per la caccia e la danza.

1849 – Anne Brontë è stata una scrittrice britannica dell’età vittoriana, sorella minore delle più celebri Charlotte Brontë ed Emily Brontë.

1980 – Walter Tobagi è stato un giornalista e scrittore italiano. Fu assassinato in un attentato terroristico perpetrato dalla Brigata XXVIII marzo, gruppo terroristico di estrema sinistra.

1990 – Giorgio Antonio Manganelli è stato uno scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario e curatore editoriale italiano, nonché uno dei teorici più coerenti della neoavanguardia.

2016 – Giorgio Albertazzi è stato un attore e regista teatrale italiano. Attore di teatro attivo per decenni sulle scene fu anche uno dei primi divi televisivi, protagonista di letture poetiche e di sceneggiati di grande successo.

Accadde oggi, 28 maggio

585 a.C. – Battaglia di Halys. Nell’attuale Turchia, tra Aliatte II di Lidia e Ciassare dei medi. Durante l’evento avvenne un’eclissi solare predetta da Talete chiamata aquila oscura, probabilmente perché ricordava un’aquila; lo sconcerto tra i contendenti fu tale che giunsero ad una tregua dopo anni di combattimenti. L’importanza dell’evento è che è il più antico storiograficamente datato con certezza, datazione calcolata grazie alla ciclicità delle eclissi.

1503 – Viene firmato il “trattato della pace eterna” tra Scozia e Inghilterra.

Giacomo IV di Scozia e Margherita Tudor vengono uniti in matrimonio da Papa Alessandro VI, in accordo con una bolla papale.

1533 – Il nuovo Arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, dichiara valido il matrimonio di re Enrico VIII d’Inghilterra con Anna Bolena.

1606 – Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni.

1754 – Guerra franco-indiana. Nel primo scontro della guerra, la milizia della Virginia, guidata dal tenente colonnello ventiduenne George Washington, sconfigge una squadra di ricognizione francese nella Pennsylvania sud-occidentale.

1871 – Soppressione della Comune di Parigi.

1918 – Nasce la Prima Repubblica di Armenia.

1926 – In Portogallo avviene il Colpo di Stato del 28 maggio 1926.

1934 – A Corbeil, nell’Ontario (Canada), nascono le gemelle Dionne, prime sopravvissute nella storia mondiale ad un parto plurigemellare.

1936 – Alan Turing sottopone per la pubblicazione Sui numeri computabili con un’applicazione al problema di decidibilità.

1947 – Il criminale nazista Eduard Krebsbach, dottore appartenente alle SS, viene giustiziato nella prigione di Landsberg.

1952 – In Francia il PCF organizza una manifestazione contro la visita del generale Matthew Ridgway, che finirà nella repressione e nel sangue con la morte di 2 militanti e l’arresto di Jacques Duclos, segretario del PCF.

1955 – Maria Callas canta “La traviata” al Teatro alla Scala di Milano

1961 – L’articolo “The Forgotten Prisoners” di Peter Benenson, viene pubblicato su diversi quotidiani a diffusione internazionale. In seguito questo articolo verrà visto come il fondamento dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International

1964 – Si forma l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)

1974 – A Brescia, in Italia, alle ore 10.12, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L’atto è riconducibile alla strategia della tensione

1975 – 15 nazioni dell’Africa occidentale firmano il Trattato di Lagos creando così la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale

1979 – Il Mercato comune europeo accetta la Grecia come Stato membro

1995 – Neftegorsk in Russia viene colpita da un terremoto di magnitudo 7,6, che uccide almeno 2.000 persone (due terzi della popolazione della città).

1998 – Il Pakistan risponde a una serie di test nucleari dell’India con cinque test suoi, spingendo USA, Giappone ed altre nazioni ad imporre sanzioni economiche.

1999 – A Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico.

2000 -.Il monte Camerun erutta.

2002 – La Russia è ammessa nella NATO in qualità di “collaboratore per la pace”.

2003 -.All’Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2.

2008 – Il Nepal diventa la più giovane repubblica del mondo, mettendo così fine a 240 anni di monarchia.

2011 – A seguito di un referendum viene introdotto il divorzio a Malta. Era l’unico paese al mondo – insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano – in cui il divorzio non era permesso.

2013 – L’astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale.