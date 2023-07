Almanacco di oggi, 3 luglio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 3 luglio è il 184º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 3 luglio è il 184º giorno del calendario gregoriano (il 185º negli anni bisestili). Mancano 181 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 3 luglio: santo del giorno

San Tommaso, apostolo, si venera il 3 luglio.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Tom Cruise, muore Villaggio

Nati

Franz Kafka è stato uno scrittore boemo di lingua tedesca (3 luglio 1883);

Diana Bracco de Silva è un’imprenditrice e dirigente d’azienda italiana, presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco (3 luglio 1941);

Walter Veltroni è un politico, giornalista, scrittore e regista italiano (3 luglio 1955);

Franco Locatelli è un medico italiano, dal 22 febbraio 2019 è presidente del Consiglio superiore di sanità (3 luglio 1960);

Thomas Cruise Mapother IV, noto semplicemente come Tom Cruise, è un attore e produttore cinematografico statunitense (3 luglio 1962);

Flavio Insinna è un attore e conduttore televisivo italiano (3 luglio 1965);

Graziella Campagna è stata una giovane lavoratrice, vittima innocente di Cosa Nostra a soli 17 anni (3 luglio 1968);

Julian Paul Assange, all’anagrafe Julian Paul Hawkins, è un giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks (3 luglio 1971);

Francesca Cipriani D’Altorio è un personaggio televisivo italiano (3 luglio 1984);

Sebastian Vettel è un pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing (3 luglio 1987).

Scomparsi oggi

1642 – Maria de’ Medici, figlia di Francesco I de’ Medici, granduca di Toscana, è stata regina consorte di Francia e Navarra come seconda moglie di Enrico IV di Francia dal 1600 al 1610.

1971 – James Douglas Morrison, detto Jim, è stato un cantautore e poeta statunitense.

2017 – Paolo Villaggio è stato un attore, scrittore, comico e sceneggiatore italiano.

Accadde oggi, 3 luglio

324 – Battaglia di Adrianopoli. Costantino I sconfigge Licinio, che fugge da Bisanzio.

1450 – Ribelli del Kent, capeggiati da Jack Cade, occupano Londra, la saccheggiano e fanno decapitare alcuni membri della corte reale.

1608 – Samuel de Champlain fonda la città di Québec.

1735 – Carlo di Borbone viene incoronato rex utriusque Siciliae (re delle Due Sicilie) nella Cattedrale di Palermo.

1849 – Roma, che si era ribellata durante la prima guerra d’indipendenza, cade per mano degli eserciti stranieri.

1866 – Terza guerra d’indipendenza italiana: nella battaglia di Monte Suello il Corpo Volontari Italiani di Giuseppe Garibaldi sconfigge gli austriaci dell’8ª Divisione del generale Von Kuhn.

1890 – L’Idaho viene ammesso come 43º Stato degli USA.

1907 – Papa Pio X pubblica il decreto pontificio Lamentabili sane exitu che condanna le proposizioni moderniste.

1971 – Il cantante James “Jim” Morrison del gruppo rock Doors muore a Parigi per cause mai completamente chiarite.

1972 – Viene fondata a Firenze la Federazione unitaria CGIL CISL UIL.

1981 – Il quotidiano The New York Times pubblica un breve articolo relativo all’insorgenza di «un raro cancro» in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles: è il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l’epidemia di AIDS.

1985 – Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 24 giugno con 752 voti su 977.

1985 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Ritorno al futuro.

1988 – La nave da guerra della Marina statunitense USS Vincennes (CG-49) abbatte il Volo Iran Air 655 dell’Iran Air, in volo sul Golfo Persico, uccidendo le 290 persone a bordo.

1992 – Bettino Craxi parla alla Camera dei Deputati del finanziamento illecit.o ai partiti in Italia; è il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993

2005 – Il Partito Democratico d’Albania di Sali Berisha vince le elezioni politiche in Albania

2005 – La sonda spaziale Deep Impact lancia il modulo Impactor, diretto a 37000 chilometri orari contro la cometa 9P/Tempel, con l’intenzione di provocare un’esplosione all’interno di questa, mentre la Deep Impact, che rimarrà a circa 500 chilometri di distanza, potrà fotografare tutto il processo e inviare i dati alla Terra; l’Impactor raggiungerà la cometa il giorno successivo.

2005 – Entra in vigore in Spagna la legge approvata tre giorni prima sul matrimonio fra persone dello stesso sesso e sull’adozione da parte di coppie dello stesso sesso.

2006 – Gli Stati membri dell’ONU salgono a 192 con l’ingresso del Montenegro, avvenuto il precedente 28 giugno.

2009 – In Italia viene fondato il Partito Comunista da Marco Rizzo col nome Comunisti – Sinistra Popolare.

2010 – Congo, un camion cisterna esplode vicino al villaggio di Sange causando almeno 331 morti.

2013 – Un colpo di Stato militare in Egitto rimuove il presidente Mohamed Morsi dal potere.

2019 – Libia, a est di Tripoli le milizie di Khalifa Haftar bombardano un centro di detenzione dei migranti a Tajoura, che causa 40 morti e 80 feriti.

2022 – Un seracco di 80 m di altezza per 200 di larghezza si stacca sulla Marmolada uccidendo 11 persone.