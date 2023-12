Almanacco di oggi, 9 dicembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano (il 344º negli anni bisestili). Mancano 22 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 9 dicembre: santo del giorno e giornate mondiali

Si celebra San Siro della Palestina, vescovo.

Inoltre è la Giornata internazionale contro la corruzione e la Giornata internazionale per la commemorazione e per la dignità delle vittime di genocidio e della prevenzione di questo crimine.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Guido Silvestri, muore Franco Franchi

Nati

John Milton è stato uno scrittore, poeta, filosofo, saggista, statista e teologo inglese (9 dicembre 1608);

Johann Joachim Winckelmann è stato un bibliotecario, storico dell’arte e archeologo tedesco (9 dicembre 1717);

Joseph Hubertus Pilates è stato un insegnante e imprenditore tedesco naturalizzato statunitense che divenne famoso grazie all’invenzione di un metodo di allenamento fisico-mentale chiamato Contrología che permetteva di escludere la mente dal controllo del corpo e ottenere quindi, paradossalmente, la perfetta padronanza del movimento del corpo stesso, come pura azione. Si tratta del metodo di allenamento che oggi è conosciuto come Metodo Pilates (9 dicembre 1883);

Olga Maria Elisabeth Friederike Schwarzkopf è stata un soprano tedesco naturalizzato inglese (9 dicembre 1915);

Kirk Douglas, nato Issur Danielovitch, è stato un attore e produttore cinematografico statunitense (9 dicembre 1916);

Carlo Azeglio Ciampi è stato un politico, economista e banchiere italiano, 10º presidente della Repubblica Italiana dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006 (9 dicembre 1920);

Manlio Sgalambro è stato un filosofo, scrittore, poeta, aforista e paroliere italiano (9 dicembre 1924);

Edoardo Sanguineti è stato un poeta, scrittore, drammaturgo, critico letterario, traduttore e politico italiano, che fece parte del Gruppo 63 (9 dicembre 1930);

Dame Judith Olivia Dench è un’attrice britannica (9 dicembre 1934);

Sonia Gandhi, nata Maino è una politica indiana di origini italiane, presidente del Partito del Congresso Indiano; vedova di Rajiv Gandhi, nipote di Jawaharlal Nehru e già primo ministro (9 dicembre 1946);

Silver, pseudonimo di Guido Silvestri, è un fumettista italiano, noto soprattutto per aver dato vita al personaggio umoristico di Lupo Alberto (9 dicembre 1952);

John Gavin Malkovich è un attore e produttore cinematografico statunitense (9 dicembre 1953);

Bianca Berlinguer, all’anagrafe Biancamaria Berlinguer, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 direttrice del TG3 (9 dicembre 1959);

Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese naturalizzata italiana (9 dicembre 1983).

Scomparsi oggi

1641 – Antoon van Dyck è stato un pittore fiammingo, principalmente ritrattista, che divenne il primo pittore di corte in Inghilterra, dopo un lungo soggiorno in Italia.

1928 – Franco Franchi, pseudonimo di Francesco Benenato, è stato un attore, comico, cantante e conduttore televisivo italiano.

1931 – Antonio Salandra è stato un politico e giurista italiano, Presidente del Consiglio dei ministri dal 21 marzo 1914 al 18 giugno 1916.

1979 – Camillo Pellizzi è stato un saggista, sociologo e politologo italiano.

1996 – Mary Leakey è stata un’archeologa e paleoantropologa britannica, moglie di Louis Leakey, famosa per diversi importanti ritrovamenti archeologici in Africa.

2020 – Paolo Rossi è stato un calciatore italiano, di ruolo attaccante.

Accade oggi, 9 dicembre

730 – Battaglia di Marj Ardabil, un esercito di khazari guidato dal generale Barjik sconfigge l’esercito omayyade comandato dal generale Al-Djarrah ibn Abdullah nei pressi dell’attuale città iraniana Ardabil.

1425 – Papa Martino V fonda l’Università cattolica di Lovanio.

1531 – La Vergine di Guadalupe appare per la prima volta a Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

1625 – Guerra dei trent’anni – Paesi Bassi e Inghilterra firmano il trattato di pace di Den Haag per sostenere la campagna di Cristiano IV di Danimarca in Germania.

1714 – L’Impero ottomano dichiara guerra alla Repubblica di Venezia. Inizia la seconda guerra di Morea o settima guerra turco-veneziana.

1738 – Gli ebrei vengono espulsi da Breslavia.

1793 – Noah Webster fonda il primo quotidiano di New York, l’American Minerva.

1824 – Battaglia di Ayacucho – Il Perù sconfigge la Spagna.

1835 – L’esercito della Repubblica del Texas cattura San Antonio.

1851 – Il primo YMCA del Nord America viene fondato a Montréal.

1854 – Papa Pio IX pubblica la lettera enciclica Singulari quadam.

1861 – Il Congresso degli Stati Uniti crea il Comitato congiunto sulla condotta di guerra.

1861 – Scontro di Casale Mastroddi: i Bersaglieri del maggiore Enrico Franchini catturano José Borjes e i suoi legittimisti dopo un breve scontro a Sante Marie, in Abruzzo.

1872 – P. B. S. Pinchback diventa il primo afroamericano governatore di uno Stato degli USA.

1888 – Herman Hollerith installa la sua apparecchiatura di calcolo nel Dipartimento della guerra degli Stati Uniti.

1914 – Fine della battaglia di Qurna.

1922 – Gabriel Narutowicz viene eletto primo presidente della Polonia.

1928 – Italia: il Gran consiglio del fascismo presieduto da Mussolini (istituito il 15 dicembre 1922), diventa istituzione a livello costituzionale.

1931 – La Spagna diventa una repubblica.

1937 – Seconda guerra sino-giapponese: dopo la caduta di Shanghai inizia la battaglia di Nanchino, che cadrà il 13.

1941 – La Cina dichiara guerra all’Impero giapponese, alla Germania nazista, e all’Italia fascista.

1945 – Il generale statunitense, George Patton ha un incidente stradale, in seguito al quale morirà 12 giorni dopo.

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità.

1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica.

1953 – La General Electric annuncia che tutti i dipendenti comunisti verranno licenziati dall’azienda.

1958 – Viene fondata la John Birch Society.

1959 – Viene ritrovata la tomba de L’Atleta di Taranto.

1961 – In Israele, Adolf Eichmann viene riconosciuto colpevole di crimini di guerra

Il Tanganica ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1962 – Il Tanganica diventa una repubblica.

1963 – Zanzibar ottiene l’indipendenza.

1973 – In Irlanda del Nord vengono firmati gli Accordi di Sunningdale per porre fine al conflitto nordirlandese.

1979 – L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli USA.

1980 – A Palermo nasce il primo circolo Arcigay.

1981 – L’attore pornografico John Holmes viene accusato per gli omicidi di Wonderland Avenue.

1982 – Norman Mayer minaccia di far esplodere il Monumento a Washington, prima di essere ucciso dal Corpo di polizia forestale degli Stati Uniti.

1987 – Inizia la prima intifada nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

1990 – Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia

Battendo l’Olimpia Asunción per 3-0, il Milan vince per la terza volta la Coppa Intercontinentale.

1992 – I Marines statunitensi sbarcano in Somalia.

1992 – Viene annunciata la separazione tra i principi di Galles Carlo e Diana.

2003 – Un attacco suicida nel centro di Mosca uccide 6 persone e ne ferisce 11.

2006 – Incendio a Mosca in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Le vittime, tutte donne, sono 45. Si tratta della più grave tragedia provocata da un incendio nella capitale sovietica dal 1977 quando un rogo all’Hotel Rossija, nel centro della città, provocò 42 morti e 50 feriti.

2006 – Lancio notturno dello Space Shuttle Discovery nell’ambito della missione STS-116. Gli obiettivi principali della missione sono: il trasporto ed il collegamento alla Stazione Spaziale Internazionale del segmento P5, l’aggiornamento del sistema energetico della stazione ed il cambio dell’equipaggio.

2007 – Argentina, Brasile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay e Venezuela firmano l’atto costitutivo della Banca del Sud.