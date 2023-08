Almanacco oggi, 19 agosto: santo del giorno, compleanni e ricorrenze

Almanacco di oggi, sabato 19 agosto: ecco il santo del giorno, gli anniversari, i compleanni e date da ricordare.

Il 19 agosto è il 231º giorno del calendario gregoriano (il 232º negli anni bisestili). Mancano 134 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 19 agosto: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa ricorda San Giovanni Eudes, sacerdote, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria. Nato in Normandia nel 1601, muore nel 1680. Divenuto un attivista e un devoto di Maria è ordinato sacerdote nel Collegio dei gesuiti di Caen. Da qui parte per assistere gli appestati nella regione di Argentan. In seguito si consacra alle missioni parrocchiali.

La Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario si celebra ogni anno il 19 agosto. È un’occasione per ricordare gli operatori umanitari che, in tutto il mondo, sono in prima linea per supportare le popolazioni in difficoltà. Lavorano in zone di conflitto, aree devastate da disastri naturali o epidemie, e portano un’assistenza salvavita alle persone.

La giornata mondiale è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2009, e la data scelta è legata al bombardamento avvenuto alla sede dell’Onu in Iraq nel 2003, in cui persero la vita 22 persone. Tra queste, l’allora alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Sergio Vieira de Mello.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati del 19 agosto che oggi celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Coco Chanel, stilista francesi; Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti d’America; Marco Materazzi, ex calciatore di Inter e Nazionale; Nanni Moretti, regista italiano e Cesare Prandelli, allenatore.

Accadde oggi

1936

Viene assassinato lo scrittore, poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca. Scoppiata la guerra civile spagnola e schieratosi apertamente a favore delle forze repubblicane, Garcia Lorca viene ucciso dai falangisti, seguaci di Francisco Franco. Artista impegnato nelle avanguardie del suo tempo, Garcia Lorca, che fa parte della cosiddetta “generazione del ’27”, aderisce al gruppo degli scrittori della “Edad de la plata”, l’età d’argento della letteratura spagnola. La sua capacità di ascoltare le voci interiori lo ha reso cantore di ogni cosa: la vita, la morte, l’amore, gli alberi, la sua chitarra, la sua tristezza. “Oggi ho nel cuore un vago tremore di stelle e tutte le rose sono bianche, bianche come la mia pena”.

1954

Muore a Borgo Valsugana Alcide De Gasperi, politico cattolico, una delle figure più rilevanti della storia europea del XX secolo. Nato a Pieve Tesino, in Trentino, De Gasperi è dal 1921 al 1926 deputato al Parlamento italiano per il Partito Popolare, di cui diventa segretario nel 1924, dopo che Don Sturzo era stato costretto da Mussolini all’esilio. Nel 1927 De Gasperi è arrestato per antifascismo. Condannato a 4 anni, rimane in carcere fino all’estate del 1928. Per evitare ulteriori persecuzioni da parte del regime fascista si rifugia in Vaticano, dove viene assunto in qualità di bibliotecario. Dopo la caduta del regime è fra i fondatori del partito della Democrazia Cristiana -di cui diviene segretario- e lo rappresenta in seno al Comitato di Liberazione Nazionale. Dal dicembre 1945, De Gasperi diventa presidente del consiglio dei ministri, conservando la carica per sette mandati consecutivi.

1991

Gli alti gradi del partito comunista dell’URSS organizzano un colpo di stato contro il presidente Michail Gorbaciov. Quest’ultimo viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea e impedito di recarsi a ratificare un nuovo trattato dell’Unione, che avrebbe rinnovato le basi federative dell’URSS. L’intento dei golpisti è quello di opporsi ai processi di democratizzazione avviati da Gorbaciov, che, secondo i sediziosi, stanno mettendo in pericolo l’integrità statuale dell’URSS, insidiata dalle tendenze separatiste di varie nazionalità. Ma il tentativo di golpe, soffocato sul nascere, accelera il processo di dissoluzione dell’Unione Sovietica.

2003

Un’autobomba contro la sede delle Nazioni Unite a Bagdad uccide 23 persone, tra cui l’inviato dell’ONU, il diplomatico brasiliano Sergio Vieira de Mello. L’azione viene considerata l’inizio degli atti terroristici in Iraq. Nel sesto anniversario dell’attentato, nella capitale irachena una nuova ondata di sei attacchi colpisce il cuore della città, uccidendo 95 persone e ferendone 560.