Amazon, Bezos donerà in beneficienza parte della sua ricchezza

Jeff Bezos, patron del colosso Amazon, ha deciso di devolvere in beneficienza gran parte del suo ingente patrimonio, pari a circa 124 miliardi di euro.

Il magnate devolverà le sue ricchezze per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e a sostegno di coloro i quali possono unire l’umanità “in questo momento di profonde divisioni politiche e sociali”.

L’annuncio è stato da Bezos, in compagnia della sua compagna Lauren Sanchez (giornalista), durante la consegna del premio Bezos Courage and Civility Award a Dolly Parton.

“Dovò capire come devolvere il denaro”

L’unico problema da risolvere, per Bezos, è capire la modalità con cui effettuare le donazioni, considerando il notevole flusso di denaro coinvolto.

“La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile”, le parole del miliardario imprenditore.

Jeff Bezos, tuttavia, alla domanda se intendesse donare in beneficienza gran parte delle sue ricchezze, ha confermato il tutto con un secco “sì”.