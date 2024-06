Amedeo Minghi, “1950” è disco d’oro

ROMA (ITALPRESS) – La celebre 1950, uno dei capolavori di Amedeo Minghi e della musica d’autore italiana, ottiene la certificazione Disco d’Oro (sezione singoli online) dalla FIMI nella settimana #24. Un traguardo importante e significativo per 1950 (La Sanbiagio Produzioni / Nar International) e la ormai mitica Serenella, l’opera più poetica ed evocativa, di struggente melodia, con cui Minghi ha saputo magistralmente dipingere – insieme a Gaio Chiocchio – il momento di passaggio del nostro Paese dalla sofferenza della guerra alla gioia per la liberazione e la speranza di una nuova vita. L’artista romano ha da poco concluso una tournèe teatrale celebrativa del brano, in cui al centro della narrazione ha posto la ‘suà storia d’amore con la musica, la Serenella di raffinata bellezza che lo rappresenta più di ogni altra sua canzone e con cui riuscì ad imprimere nella memoria collettiva un’Italia a cavallo tra la guerra e la rinascita. Dal 6 luglio Amedeo Minghi sarà impegnato nel tour estivo, e in autunno tornerà, dopo 8 anni di assenza discografica, con un nuovissimo album di inediti dal titolo “Anima Sbiadita”.

