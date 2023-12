“America” di Jebel, il one man show della musica indipendente a Catania

Questa sera, sabato 2 dicembre, nell’Auditorium San Luigi Gonzaga, si terrà lo spettacolo/concerto del cantautore urban pop catanese Jebel

Questa sera, sabato 2 dicembre, nell’Auditorium San Luigi Gonzaga, Viale Mario Rapisardi 230, si terrà lo spettacolo/concerto del cantautore urban pop catanese Jebel. L’evento non sarà solo un semplice concerto, ma un tributo. Inoltre, questa data catanese, è l’anticipo del tour che l’artista inizierà a dicembre, a ridosso dell’uscita del suo primo EP in uscita – per Pioggia Rossa Dischi e distribuito da ADA – l’1 dicembre che si chiamerà proprio AMERICA. L’obiettivo dello spettacolo è portare su un palco le storie di artisti che si sono costruiti da soli la propria carriera, con tutte le difficoltà che si possono incontrare nel percorso di realizzazione del sogno. Le realtà principali, vero e proprio motore dello show, sono quelle di Ouroboros e Sud Woofer, entrambe nate e cresciute nella Città di Catania.

Jebel racconta l’evento

“Sono partito da Catania per costruire qualcosa, pensando di farlo da solo, ma la mia storia è sempre stata profondamente intrecciata ad altre. Storie che raccontano di sacrifici e mura da scalare, di sognatori troppo piccoli per un mondo troppo pieno, che hanno dovuto rimboccarsi le maniche e sporcarsi di fango per costruire da sè una strada su cui correre. Il 2 dicembre porteremo queste storie sul palco. La storia di Ouroboros, un gruppo di giovani amici che diventa prima compagnia teatrale indipendente, poi associazione culturale e infine produzione artistica di questo show; una famiglia che c’è sempre stata per me, fin dal primo giorno. La storia del Sud Woofer Studio, studio di produzione musicale indipendente che nasce come realizzazione di un sogno giovanile: “Quando saremo grandi avremo uno studio tutto nostro…”. Ho imparato che l’ambizione, senza qualcuno a cui dedicarla, è solo una bella storia da raccontare. Stasera racconteremo una bella storia al pubblico, ma la dedicheremo a noi: scalatori di montagne senza corde di sicurezza”.

Chi è Jebel

JeBel, classe ’97. Nato a Catania, vive gli anni universitari tra Roma e Milano; questo gli permette di crescere e approfondire il suo bagaglio artistico attraverso gli incontri nell’underground musicale delle metropoli. Scrive e canta fin da piccolo. Mischia le sonorità pop e urban in liriche autobiografiche, avvicinandosi molto al mondo R&B. L’1 dicembre 2023 sarà la data dell’uscita del suo primo EP dal titolo AMERICA.

