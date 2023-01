Amici, caos capodanno: gli allievi hanno sniffato noce moscata?

Bufera ad Amici 22: 6 alunni, durante la notte di Capodanno, avrebbero sniffato della noce moscata per divertirsi

Bufera nella scuola di Amici 22.

Un inizio di 2023 che si preannuncia bollente per i concorrenti dello storico talent condotto da Maria de Filippi.

Arrivano direttamente dal web, infatti, le anticipazioni riguardo alla prossima puntata che, non ci sono dubbi a riguardo, faranno sicuramente discutere.

Durante la registrazione, effettuata mercoledì 11 gennaio e pronta ad andare in onda domenica 15, vi sono state due eliminazioni, con anche un gradito ritorno.

A rientrare nella casetta, infatti, è stato Cricca, ma il caso vero e proprio riguarda le due eliminazioni. All Music Italia riporta in anteprima che nel corso della registrazione, diversi allievi sono finiti in sfida per gravi motivi disciplinari avvenuti la notte di Capodanno: tra di loro ci sono Maddalena, Wax, NDG, Valeria e Tommy Dali.

Cos’è successo nella casetta di Amici a capodanno?

Ma cos’è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici di Maria De Filippi? La registrazione, svoltasi ieri e pronta ad andare in onda domenica 15 gennaio 2023, è iniziata con dei banchi vuoti.

Trattasi di quelli di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG, tutti fatti sedere su degli sgabelli rossi.

Dalla redazione nessuno ha voluto raccontare quanto accaduto la notte di Capodanno nella casetta di Amici “ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave”. La produzione è venuta a conoscenza del fattaccio solo lo scorso 6 gennaio, quindi solo dopo aver effettuato la penultima registrazione.

Gli allievi potrebbero aver sniffato noce moscata

Secondo la pagina Twitter Amici News, tuttavia, l’infrazione commessa dai 6 allievi avrebbe del clamoroso.

I “sospettati”, infatti, avrebbero sniffato della noce moscata. Ad alimentare una teoria all’apparenza assurda, un tweet pubblicato nelle scorse ore: “Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già».

Assumere in sovra dose la noce moscata, ricordiamo, potrebbe rivelarsi pericoloso per la salute, in quanto in grado di dare luogo ad allucinazioni, deliri, ansie e paranoie: gli effetti allucinogeni della spezia risalirebbero addirittura all’antico Egitto.