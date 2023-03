Amministrative, sabato il nome del Mpa: potrebbe essere una donna

Lombardo, la settimana scorsa, ha escluso che sarà lui il candidato autonomista. Che si conoscerà alla convention autonomista.

“In occasione dell’icontro al Romano Palace, faremo il nome del nostro candidato”. Lo afferma Alessandro Porto che, però, non rivela altro dell’appuntamento di sabato prossimo tra gli autonomisti. Solo che uscirà il nome definitivo che i lombardiani metteranno sul piatto della coalizone di centrodestra. Dentro la quale, nonostante i proclami, le acque sembrano ancora parecchio agitate.

Sabato la convention autonomista

“Sabato sera conoscerete il candidato sindaco del Mpa – conferma Porto, da poco vice capo di gabinetto dell’assessore Turano. Noi usiamo ancora il vecchio metodo – aggiumge Porto: quello di confrontarci guardandoci negli occhi insieme ai tesserati, ai simpatizzanti, ai nostri amministratori. Spiegando chiaramente qual è la volontà del partito”. Nessuno strappo con la coalizione di centrodestra che, evidentemente, fino alla fine di questa settimana non avrà il candidato unitario. “Lombardo ha detto che non metterà veti e mnon c’è nulla da eccepire sui candidati proposti dalle altri formazioni. Sono tutti autorevoli, con una storia politica chi più lunga chi meno. Dipende dalla prospettiva”.

Mpa, quattro nomi sul piatto ma si attendono sorprese

I nomi sul piatto sono sempre gli stessi: lo stesso Porto, la cui candidatura però appare improbabile considerato il ruolo che l’esponente politico ha ottenuto. L’ex assessore regionale Antonio Scavone, che però non corrisponderebbe all’identikit del candidato ideale tracciato proprio dal leader autonomista che ha parlato di un “giovane”. Il presidente dle consiglio comunale, Sebastiano Anastasi che sembra siano tanti a tirare per la giacca ma che, a giudicare dalla comunicazione social che sta portando avanti, potrebbe puntare direttamente al consiglio comunale. E Salvo Di Salvo, ex assessore di Enzo Bianco, rientrato in quota autonomista qualche tempo fa sotto la sindacatura Pogliese. Che conferma la volontà del Movimento per l’autonomia di mettere avanti un nome sul quale dibattere con l’intera coalizione.

Mpa e amministrative: “Troveremo la quadra”

“Stiamo mettendo sul tavolo della coalizione una proposta che sarà poi sottoposta all’incontro provinciale con gli altri partiti – dice al Qds – dopodiché, troveremo una quadra. Ribadisco che non c’è alcun veto ad alcun nome – evidenzia – Ma anche noi abbiamo la nostra proposta sulla quale fare un ragionamento con tutti”.

Mpa: se il candidato fosse una donna?

C’è comunque chi, dall’interno, scommette che il nome non sarà scelto tra i quattro di cui si è parlato e scritto alungo e che Raffaello Lombardo, sabato, potrebbe tirare fuori il coniglio del cilindro. Chissà, forse il nome di una donna attinto dalla società civile.