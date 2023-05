Amministrative in Sicilia, Donato: “Confermato radicamento DC, si apre prospettiva nazionale”

"Merito anche dell’impegno del nostro segretario nazionale Totò Cuffaro"

“Le elezioni amministrative siciliane confermano radicamento e forza della Democrazia Cristiana nell’Isola e rappresentano un trampolino di lancio per aprire una prospettiva nazionale per il nostro partito” lo afferma l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana.

Meriti a Totò Cuffaro

“La DC – continua Donato – ha raggiunto risultati importanti con le sue liste e i suoi candidati: penso allo straordinario successo della nostra lista a Modica o all’affermazione travolgente del sindaco Luciano Marino a Lercara Friddi in provincia di Palermo. Merito dell’impegno del nostro segretario nazionale Totò Cuffaro e dell’indiscussa qualità dei nostri candidati che hanno raccolto il consenso dei tanti siciliani”.

Radicamento

Per la deputata europea “il radicamento siciliano sarà sicuramente un importante volano per inaugurare una presenza forte su tutto il territorio nazionale in vista delle prossime competizioni elettorali” conclude.