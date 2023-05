Addio a Andy Rourke l’ex bassista degli Smiths muore a 59 anni per un tumore al pancreas

A darne l'annuncio, colmo di tristezza è l’ex compagno di band Johnny Marr.

Mondo della musica internazionale a lutto: all’età di 59 anni muore Andy Rourke, ex bassista degli Smiths. A stapparlo prematuramente alla vita è stato un tumore al pancreas. A darne l’annuncio, colmo di tristezza è l’ex compagno di band Johnny Marr, che di recente era tornato a lavorare insieme a Rourke. “Annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia. Andy sarà ricordato da chi lo conosceva come un’anima gentile e bella, e dagli appassionati di musica come un musicista estremamente dotato. Chiediamo privacy in questo triste momento”.

Una carriera di tutto rispetto

Rourke si era unito agli Smiths fin dagli inizi, quando aveva raggiunto l’ex compagno di scuola Johnny Marr, con il quale aveva già suonato in un’altra band, e che nel 1982 aveva formato gli Smiths insieme a Morrissey, e salvo un breve allontanamento nel 1986 era sempre rimasto nella band. In seguito ha suonato nel supergruppo Freebass, con gli altri due celebri bassisti mancuniani Peter Hook dei New Order e Mani degli Stone Roses, e ha collaborato fra gli altri con Sinead O’Connor, i Pretenders, Ian Brown e, nel gruppo DARK, con Dolores O’Riordan dei Cranberries.