Dispone installazione antenna 5G e trova testa di maiale infilzata nel cancello di casa

Una macabra scoperta in stile tipicamente mafiosao. Una testa di maiale è stata trovata infilzata nel cancello d’ingresso di un uomo che aveva deciso di concedere a una compagnia telefonica il permesso di installare un’antenna 5G sulla sua proprietà.

Un’antenna poco gradita

La vicenda nel contesto di un quartiere a Pianura di Napoli. Impressionato dal ritrovamento, il proprietario degli appezzamenti di terreno ha chiamato i carabinieri della locale stazione. Questi sono giunti sul posto per la verifica per poi presentare una denuncia. A quanto sembra, l‘interessato aveva già ricevuto «inviti» volti a dissuaderlo dal proposito dell’installazione dell’antenna, inviti puntualmente disattesi con la stipula del contratto sottoposto dalla compagnia telefonica. Sull’accaduto sono ora in corso indagini da parte dei militari dell’Arma.