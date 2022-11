Antonella Clerici: come è cambiata la mia vita con la menopausa

Come è cambiata la vita di Antonella Clerici, dopo la menopausa? La regina della tv, di Rai 1, si confessa e racconta alcuni suoi segreti tra vita di coppia, con alcuni scoop sulla sua vita sessuale, e poi ancora sui suoi segreti di bellezza. Si perché “Anotnellina” rivela di essersi affidata ad alcuni ritocchi estetici. Ecco cosa si è rifatta.

Antonella Clerici: “La menopausa è stata dura e faticosa”

Nell’intervista rilasciata a Il Messaggero si legge: «Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso».

Il sesso

«A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?».

I ritocchi estetici di Antonella Clerici

Per il suo compleanno, il 6 dicembre, si regala un ritocchino dal chirurgo estetico?

«No, ma solo perché ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe».

Quando ha iniziato? «A 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…».