Anziana muore in ambulanza nel ragusano

Una 81enne ha perso la vita all'interno dell'ambulanza del 118 che la stava per trasportare all'ospedale di Modica poiché infartuata.

Questa mattina un’anziana di Marina di Ragusa è morta in ambulanza senza medico e infermiere e secondo i familiari il mezzo di soccorso inviato non era idoneo. Si tratta di una 81enne che ha perso la vita all’interno dell’ambulanza del 118 che la stava per trasportare all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica poiché infartuata. Il mezzo di soccorso pare che non fosse medicalizzato. A bordo mancavano l’infermiere e il medico: era presente solamente il personale soccorritore. Il servizio di emergenza, sulla base della tesi dei parenti della vittima, non avrebbe valutato adeguatamente la gravità delle condizioni della malcapitata.