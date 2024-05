Anziana uccisa da un proiettile vagante: arrestato un 28enne

Non ce l'ha fatta Caterina Ciurleo, l'anziana centrata da un colpo di pistola mentre era in auto con un'amica giovedì pomeriggio a Roma

Non ce l’ha fatta Caterina Ciurleo, l’anziana centrata da un colpo di pistola mentre era in auto con un’amica giovedì pomeriggio alla periferia di Roma. La polizia ha fermato un 28enne che è sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha centrato l’81enne. La pista più accreditata è che la donna sia stata colpita per errore dal proiettile.

Il colpo ha trafitto il polmone della vittima

Come riportato da diverse testate della capitale, la donna si trovava a bordo dell’auto di un’amica, rimasta illesa, quando è stata raggiunta da uno dei cinque colpi di pistola esplosi dagli occupanti di un’altra vettura. Il colpo le ha attraversato la schiena e trafitto il polmone. Ricoverata in condizioni disperate al policlinico Umberto I, l’81enne è stata sottoposta a due operazioni chirurgiche e indotta al coma farmacologico per stabilizzarla: poi, il peggioramento fatale e la morte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI