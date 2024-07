App Intesa Sanpaolo down: perchè non funziona

Disagi per le migliaia di utenti della banca Intesa Sanapaolo: l'app non funziona da diverse ore scatenando una pioggia di critiche sui social

Problemi per i clienti dell’Intesa Sanpaolo che da diverse ore ormai non riescono ad accedere all’app della banca. Le prime segnalazioni su Downdetector sono iniziate alle 11 di oggi, 4 luglio. Migliaia di utenti hanno cominciato a segnalare malfunzionamenti di diverso tipo. Al momento non è chiara la natura del problema e Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. I clienti che provano ad accedere si trovano di fronte al messaggio errore ER0076. Molto probabilmente si tratta di un problema tecnico che impedisce il corretto accesso all’applicazione mobile della banca.

Utenti inferociti: la situazione

Da una buona mezz’ora (11:15 del 4 luglio 2024) non si riesce ad accedere né all’APP da smartphone, né alla Banca Online tramite PC. Sentita la Banca (Filiale Digitale) mi dicono che si tratta di un problema generalizzato e l’unica soluzione al momento è di riprovare le pomeriggio…”, scrive un cliente della banca su Downdetector. “Stessa cosa anche a me… Non riesco neanche a utilizzare la chat per esporre il problema (la filiale non mi va di sentirla). Da un lato mi conforta che sia un problema generalizzato, dall’altro è preoccupante che la banca non mi riconosca come utente se cerco di inserire le credenziali (sia nell’app che sul sito)”, aggiunge un altro. Anche su X, ex Twitter, i clienti della banca stanno segnalando il problema. Chi prova ad accedere si trova di fronte al messaggio: “Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi.”

