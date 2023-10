Appartamento a fuoco in via dei Cantieri a Palermo

È scoppiato un incendio all'interno di un appartamento a Palermo, in cui è stato necessario l'intervento di ben quattro squadre dei Vigili del fuoco

È scoppiato un incendio all’interno di un appartamento a Palermo, in cui è stato necessario l’intervento di ben quattro squadre dei Vigili del fuoco. Il locale che ha preso fuoco si trova al settimo piano di un palazzo in via dei Cantieri. L’intero stabile è stato evacuato, pare non vi sia nessun ferito e adesso rimane da capire la causa del rogo.

Incendi a Palermo

Oltre a questo episodio che avrebbe potuto causare gravi danni, i Vigili del fuoco da ieri fanno fronte a vari roghi che si sono sviluppati anche in provincia del capoluogo siciliano. Pure Monte Pellegrino è stato investito da un incendio; invece, alla Favorita un ragazzo di quindici anni è stato colto in flagranza di reato mentre appiccava un rogo.

