Approvato il progetto definitivo sulla SS284: incontro per accelerare iter

Importanti novità potrebbero riguardare a breve la Strada Statale 284 con l’approvazione, avvenuta in data odierna, del progetto definitivo. Si tratta di un intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della Occidentale Etnea.

Le ultime notizie sulla SS284

L’Anas ha approvato l’ammodernamento dell’opera. Un altro importante passo in avanti per la Paternò-Adrano è appunto il via libera definitivo dell’intero intervento da parte del CdA di Anas. Il commissario straordinario e responsabile della struttura territoriale di Anas Sicilia, l’ingegnere Raffaele Celia, ha convocato i sindaci dei Comuni interessati: Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Paternò a un incontro. Il meeting si terrà a Catania il 30 novembre. Un ordine del giorno del deputato nazionale, Francesco Ciancitto, ha impegnato il Governo nazionale a utilizzare i fondi per lo Sviluppo e la coesione 2021/2027, per finanziare l’ammodernamento dell’intero tratto viario. È stato finanziato solamente il primo tratto dell’opera (da Paternò a Santa Maria di Licodia) con la gara d’appalto attesa a breve. La cifra complessiva dell’intervento è di 495,94 milioni di euro. Fino a questo momento l’intervento da Paternò a Santa Maria di Licodia prevede 185 milioni di euro.

Ciancitto: “Fondamentale per viabilità sicura”

“Voglio ringraziare il commissario straordinario Anas, l’ingegnere Raffaele Celia per aver dato massima attenzione a questo progetto, fondamentale per garantire una viabilità sicura a quanti percorrono quotidianamente quest’arteria stradale, strategica per il territorio – dice Ciancitto – . Per noi il lavoro non è finito. Ora c’è la necessità di trovare le ulteriori somme necessarie a completare l’intervento fino ad Adrano”.

Meeting con il Ministero al ramo

Il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, così come recita una nota, incontrerà a Roma io Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’obiettivo è quello di accelerare l’iter per l’avvio dei lavori sulla SS284 che collega molti importanti comuni alle pendici dell’Etna.