Ara il terreno con il trattore e si ribalta, 43enne muore nel Palermitano

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, un uomo è morto dopo essersi ribaltato con il trattore. Per lui soccorsi inutili.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. L’ultimo evento tragico si è consumato stamattina nelle campagne del Palermitano, dove un uomo di 43 anni è morto mentre stava arando il suo terreno a bordo del suo trattore in contrada Torretta, a Bolognetta.

Per cause ancora da comprendere, il mezzo si sarebbe ribaltato. Per il lavoratore non ci sarebbe stato nulla da fare e la sua identità, al momento, rimane sconosciuta.

Sul posto del tragico incidente si sono presentati i carabinieri della compagnia di Misilmeri e i vigili del fuoco. La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari che potranno quindi celebrare i funerali.