Aragona, violenza sessuale su un ragazzo disabile: condannato a quattro anni e otto mesi

L’uomo era già stato condannato ma aveva fatto perdere le proprie tracce recandosi all’estero

Il fattaccio, accaduto ad Aragona in provincia di Agrigento, risale a luglio del 2015, quando il romeno Florin Sarbu venne arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne con disagio psichico. Rientrato da poco in Italia con un volo proveniente dal suo Paese d’origine, l’uomo fu bloccato dalla polizia di frontiera dell’aeroporto di Fontanarossa di Catania. Per lui, arrestato lo scorso ottobre dopo 6 anni di ricerche, quattro anni e 8 mesi di reclusione.

Pena ridotta per rito abbreviato

Già nel 2016, la Procura aveva ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del riesame di Palermo. L’uomo però aveva già fatto perdere le proprie tracce recandosi all’estero. Fino al 6 ottobre, quando la polizia lo ha rintracciato all’aeroporto. Nel frattempo i pm di Agrigento avevano chiesto il rinvio a giudizio. Dopo la cattura, il pm Cecilia Baravelli aveva chiesto una condanna a 5 anni e 8 mesi. Il giudice lo ha condannato a 4 anni e 8 mesi. La pena decisa è ridotta di un terzo per effetto del rito abbreviato.