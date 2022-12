Argentina, Messi: “E’ la Coppa di tutti, Diego ci ha aiutato dal cielo”

Continua la festa in Argentina dopo la conquista del terzo titolo Mondiale: emozionanti le parole pubblicate da Leo Messi sui social

Sono passati soltanto due giorni dal trionfo Mondiale in Qatar, ma in Argentina la festa continua.

Mentre milioni di persone si sono riversate per strada a Buenos Aires per omaggiare la loro Albiceleste, il grande protagonista Lionel Messi ha affidato ad Instagram parole e pensieri dopo il successo che corona una carriera leggendaria.

“Da Grandoli ai Mondiali in Qatar sono passati quasi 30 anni – esordisce Messi – Sono passati circa tre decenni in cui il pallone mi ha dato molte gioie e anche un po’ di tristezza. Ho sempre avuto il sogno di essere campione del mondo e non volevo smettere di provare, pur sapendo che sarebbe potuto non accadere mai”.

“Questa Coppa che abbiamo vinto – prosegue Leo – è per tutti quelli che non l’hanno raggiunta nei precedenti Mondiali, come nel 2014 in Brasile dove la meritavamo tutti per come abbiamo combattuto fino alla fine anche in quella maledetta finale”.

Messi: “Maradona ci ha sostenuto da lassù”

Per l’erede di Rosario, nel trionfo della Seleccion, c’è anche lo zampino del “Pibe de oro”,

“La Coppa è anche di Diego che ci ha incoraggiato dal cielo – scrive Messi – e di tutti quelli che hanno sempre sostenuto senza guardare tanto al risultato ma all’impegno che ci abbiamo messo sempre, anche quando le cose non sono andate come volevamo. E, naturalmente, è di tutto questo bellissimo gruppo che è stato formato, dello staff tecnico e di tutto il popolo della Seleccion dietro le quinte che lavora giorno e notte per facilitarci le cose. Molte volte il fallimento fa parte del percorso e dell’apprendimento e senza delusioni è impossibile che i successi arrivino. Grazie mille di cuore! Forza Argentina!!!”, conclude Messi