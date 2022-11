Armato di coltello aggredisce cliente di un supermercato e carabinieri: arrestato

L'uomo, in forte stato di agitazione, quando ha visto i militari dell'Arma ha cominciato a inveire anche contro di loro

I Carabinieri delle Stazioni di Casumaro e Bondeno, in provincia di Ferrara, hanno arrestato un trentacinquenne di origini marocchine per minaccia aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari, intervenuti presso un supermercato di Finale Emilia ove era stato segnalato un avventore che aveva poco prima minacciato un cliente con un coltello, hanno notato l’uomo in forte stato di agitazione, che vedendoli ha inveito contro di loro e li ha aggrediti. Prontamente neutralizzato, è stato trovato in possesso di un coltello e, in seguito alle cure del 118 intervenuto, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Ferrara, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto e del rito direttissimo.