Armi a Ucraina, Crosetto: “Aiuti secretati come in passato”

Lo ha detto il ministro della Difesa nelle comunicazioni in aula al Senato sull'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

“Nel precedente governo è stato secretato il contenuto dei decreti sugli aiuti militari” dall’Italia all’Ucraina per la guerra con la Russia “e la natura classificata di quei decreti ha imposto di passare attraverso il Copasir. Quando il governo deciderà un eventuale sesto pacchetto di aiuti militari, sulla base di esigenze manifestate, seguirà la stessa procedura e si relazionerà con il Copasir sui contenuti dell’eventuale cessione”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni in aula al Senato sull’invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina.

Il ministro: “Governo Meloni ha attuato impegni assunti”

“Sugli aiuti militari all’Ucraina, il governo Meloni ha attuato gli impegni assunti precedentemente dalle istituzioni italiane. Trovo le polemiche incomprensibili e inutili”, ha affermato. “Nelle scorse settimane ci sono state inutili polemiche mediatiche su ipotetici invii di armi all’Ucraina”, ha precisato Crosetto facendo riferimento a chi ha delineato “una presunta postura guerrafondaia del governo o del ministro. Sono polemiche che mi sono sembrate create ad arte per costruire un racconto che presenta un governo intento a mandare armi all’insaputa del Parlamento. Mi è stato facile affermare, senza alcuna possibilità di smentita che il governo e il ministro della Difesa non hanno fatto altro che dare attuazione, su questo tema, alle scelte precedenti del governo Draghi. Nessuna azione di soppiatto. Fino ad oggi l’attuale governo non ha fatto nessuna scelta”.