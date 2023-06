Auto con “tipi sospetti” fermata vicino alle Porte di Catania: scattano 5 denunce

I soggetti sono stati individuati vicino al noto centro commerciale con arnesi per lo scasso in auto.

Denunciati nella notte – per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso – 5 pregiudicati fermati vicino alle Porte di Catania.

Nel corso della notte, il personale delle Volanti è stato inviato a una stazione di servizio sull’asse dei servizi, dove è stata segnalata la presenza di un’auto con a bordo cinque individui in atteggiamento sospetto. Sul posto sono state fatte confluire più vetture, ma gli agenti non hanno notato la presenza dell’auto precedentemente segnalata, che probabilmente si era già allontanata.

Arnesi per lo scasso in auto, la perquisizione vicino a Porte di Catania

Gli operatori, pertanto, hanno effettuato una perlustrazione della zona, giungendo nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”, dove hanno rintracciato l’auto segnalata; quindi, hanno di procedere al controllo del mezzo, con a bordo cinque soggetti.

Il gruppo è stato accompagnato in Questura per poter procedere all’identificazione. I cinque individui sono risultati tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio, ed essendo stati trovati in possesso – senza alcun giustificato motivo – di arnesi atti allo scasso, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Agli stessi sono stati sequestrati, inoltre, una torcia, un cacciavite a taglio di grosse dimensioni, cinque passamontagna e cinque cappellini, tutto materiale che avrebbe potuto essere utilizzato verosimilmente per la commissione di reati contro il patrimonio.

Immagine di repertorio