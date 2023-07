Rapina alla Monte dei Paschi di Siena: tra gli arrestati anche una guardia giurata catanese

La violenta rapina nella sede di via Garibaldi a Vittoria era avvenuta in pieno giorno. Tra i presunti coinvolti anche un "insospettabile".

Sono cinque gli arrestati per una violenta rapina nella banca Monte dei Paschi di Siena di via Garibaldi a Vittoria, in provincia di Ragusa: tra loro ci sarebbero due catanesi, uno dei quali guardia giurata.

Ecco la ricostruzione di quanto accaduto. L’episodio risale al 26 novembre del 2021 ed è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 14.

Secondo una prima ricostruzione, i cinque indagati tratti in arresto dalla polizia nell’ambito dell’operazione “Time Lock” – persone tra i 32 e i 45 anni – si sarebbero introdotti nella banca indossando caschi integrali e spaccando il vetro antisfondamento dell’istituto di credito. Dopo aver minacciato i dipendenti con una spranga, i malviventi si sarebbero fatti consegnare il denaro e avrebbero portato via un bottino di circa 70mila euro.

Dalle successive indagini sulla rapina, condotte anche con il supporto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sarebbe emerso il coinvolgimento di una guardia giurata in servizio in un ospedale di Catania. Durante le investigazioni sul caso, gli agenti erano riusciti a trovare i mezzi utilizzati per mettere a segno il “colpo”. Dei cinque arrestati, due sarebbero incensurati. Gli altri tre, invece, risultano pluripregiudicati.

