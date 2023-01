Aggredisce l’ex in via Plebiscito, poi le entra in casa un’ora dopo: arrestato

L'uomo, già ammonito in passato, è un volto noto alle forze dell'ordine catanesi e si era già reso protagonista di episodi di violenza ai danni dell'ex convivente.

L’aggressione all’ex convivente, la denuncia e l’intervento della polizia in zona via Plebiscito: ancora un arresto per maltrattamenti in famiglia a Catania.

L’episodio si è svolto nella sera dello scorso 10 gennaio.

Aggressione all’ex convivente a Catania, interviene la polizia

Il personale delle Volanti si è recato in via Plebiscito, a seguito della richiesta d’intervento da parte di una donna che era stata poco prima aggredita dal proprio ex convivente. Quest’ultimo si era però allontanato prima dell’arrivo della polizia.

Dopo circa un’ora giungeva un’ulteriore richiesta di intervento da parte della stessa donna, che segnalava che il proprio ex convivente si era introdotto nella sua abitazione dopo aver infranto una finestra. Anche in questo caso, però, l’uomo riusciva a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della pattuglia.

La donna, che già in passato aveva denunciato l’uomo per i continui episodi di violenza di cui si era reso autore nei due anni di convivenza, ha formalizzato un’altra denuncia per i fatti accaduti nella serata, fornendo anche ai poliziotti la foto del proprio ex.

Gli operatori lo hanno riconosciuto immediatamente, in quanto soggetto già noto per i suoi precedenti, e quindi si sono messi subito alla sua ricerca, individuandolo sul posto di lavoro in cui nel frattempo si era recato.

L’uomo, già destinatario di ammonimento del Questore, ha confermato tutto quanto riferito dalla donna. Gli agenti, quindi, lo hanno accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto per l’uomo l’arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’arrestato si trova nel carcere di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida.

