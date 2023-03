Arrivano nei concessionari Suzuki V-Strom 1050 e 1050De

Due modelli al vertice della famiglia delle Sport Enduro Tourer

TORINO – Arrivano nei concessionari Suzuki due importanti novità che la Casa di Hamamatsu ha presentato per il 2023, le nuove V-Strom 1050 e 1050DE. Questi modelli si pongono al vertice della famiglia delle Sport Enduro Tourer di Suzuki, che in oltre vent’anni di presenza sul mercato è diventata un punto di riferimento del segmento e si è guadagnata una solida fama di affidabilità e di qualità.

Con il lancio della gamma V-Strom 2023 Suzuki amplia la sua offerta, proponendo due versioni ben distinte. Una si pone nel solco della tradizione ed è caratterizzata da un’indole turistica stradale. L’altra è invece inedita ed è depositaria di una più spiccata vocazione per le uscite in fuoristrada e per i raid più avventurosi. La debuttante in questione è la V-Strom 1050DE, pensata per chi cerca una moto versatile, capace di disimpegnarsi bene nell’off-road come nell’utilizzo quotidiano. Questa moto affianca in listino la V-Strom 1050, che aggiorna il suo rendimento su asfalto e sulle strade bianche attraverso una serie di interventi che ne esaltano le prestazioni e le proverbiali doti di comfort e praticità.

La V-STrom 1050 è venduta a 15.290 euro ed è disponibile in quattro diverse livree bicolore: Blu Varsavia, Grigio Istanbul, Nero Nairobi e Rosso Pechino. Il Rosso Pechino è una novità rispetto a quanto annunciato in occasione del lancio. Chi opta per la V-Strom 1050DE può scegliere tra tre colorazioni bicolore: Giallo Luxor, Blu Rodi e Nero Nairobi, tutte proposte a 15.990 Euro. Le due versioni possono essere personalizzate a piacere attingendo a un vasto catalogo di accessori originali.