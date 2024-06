Ars, primo via libera alla manovrina da 200 milioni di euro

Previsti fondi per i Comuni come ristoro per lo smaltimento dei rifiuti, la ricapitalizzazione dell’Ast e contributi all’agricoltura

Semaforo verde in commissione Bilancio dell’Ars alla ‘manovrina’ da circa 200 milioni di euro. Si è astenuta l’opposizione. Il testo di variazione del bilancio prevede fondi per i Comuni come ristoro per lo smaltimento dei rifiuti, la ricapitalizzazione dell’Ast e contributi all’agricoltura. No invece ad un emendamento del governo che concedeva 7 milioni di euro al consorzio di bonifica di Palermo. Il disegno di legge è pronto per essere incardinato in aula.

Previsti 50 milioni per il Fondo Sicilia

Sono previsti inoltre 50 milioni di euro da destinare al Fondo Sicilia, gestito da Irfis FinSicilia, per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti dalle imprese. Non appena il testo sarà incardinato, l’aula darà il termine per gli emendamenti: per settimana prossima è previsto il voto.

