Ascensore in fiamme, evacuati i residenti del palazzo: soccorse 4 persone

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, due autoscale, un'autobotte e il Carro Teli.

Fiamme nell’ascensore di un palazzo la notte scorsa in via Imera, a Roma. Il fumo, sprigionato dal rogo, ha invaso interamente la tromba delle scale e i residenti nell’edificio sono stati evacuati. Quattro persone, di cui due in codice giallo, sono state soccorse dal personale sanitario.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, due autoscale, un’autobotte e il Carro Teli. Sul posto anche Polizia e Polizia di Roma Capitale.