Ascolti tv, sale gradimento per Tali e Quali 2023: oltre 3,6 milioni telespettatori

Sale il gradimento del pubblico per “Tali e Quali 2023“, il talent show condotto da Carlo Conti che, nella prima serata di ieri sabato 4 febbraio, con 3 milioni 676 mila pari al 22,1% di share ha segnato quasi due punti di share in più rispetto alla settimana scorsa. Su Rai 2 l’appuntamento con l’episodio della serie americana “F.B.I.” dal titolo “Fantasmi” ha ottenuto 776 mila (4%) e a seguire “Che la rivoluzione abbia inizio” della serie “FBI International” è stato visto da 649 mila spettatori e il 3,6%. Sulla terza rete trend positivo anche per “Le Parole” di Massimo Gramellini che ha incontrato il l’attenzione di 1 milione 619 mila utenti e l’8,4%. Lo riferisce una nota della Rai.

Molto bene in seconda serata su sulla rete ammiraglia “Ciao maschio”, il talk di Nunzia De Girolamo, ha raggiunto il 12,6% con 773 mila spettatori. Nella stessa fascia oraria su Rai 3 “Città segrete” di Corrado Augias, ambientato a Berlino, ha segnato un 6,4% di share e 1 milione 76 mila spettatori. Su Rai 2 “Senza Rete”, il docufilm che ha raccontato il cyberbullismo è stato visto da 201 mila telespettatori (1,3%).

Il preserale resta appannaggio de “L’Eredità weekend” che si aggiudica 4 milioni 246 mila e il 25,6% di share, mentre nell’access prime time è sempre leader “I soliti Ignoti – il ritorno”, ieri visto da 4 milioni e 372 mila persone con uno share del 22,6%. Ottimo ascolto per “Prima Festival” che segna 3 milioni 813 mila e il 20,1% di share.