Asfalta buca pericolosa dopo segnalazioni a vuoto: multato pensionato

La storia di Claudio Trenta che voleva essere di aiuto e si ritrova da pagare una multa salata.

Ha comprato il bitume e ha ricoperto una pericolosa buca. Ha pensato di far da sé Claudio Trenta, pensionato di Barlassina, in provincia di Monza, dopo le ripetute vane segnalazioni al Comune. E per questo è stato multato e obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi.

La buca di Barlassina

Dovrà pagare 882 euro, scontate del 30% se saldate in cinque giorni, perché ha eseguito un lavoro non autorizzato: il codice della strada parlerebbe chiaro. La notizia è rimbalzata su tutti i giornali, dapprima locali e poi, come una eco, in tutto il Paese. Trenta non sarebbe intenzionato a pagare ma c’è chi avrebbe già deciso di raccogliere la somma necessaria a saldare il debito con la municipale.

“Non pagherò la multa”

Trenta, su MonzaToday, è lapidario: “Io non la pago – afferma -. Questa vicenda non finisce qui. Voglio andare fino in fondo: io ho deciso di sistemare la buca perché da tempo avevo segnalato agli enti competenti il pericolo, ma nessuno mi aveva risposto e soprattutto aveva riparato o messo in sicurezza quella voragine pericolosa sia per i pedoni, sia per ciclisti e motociclisti”.

Immagine di repertorio