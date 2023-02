Asp Palermo, oltre 200 esami nell’Open Day a Bisacquino

Il mese di gennaio si è chiuso con un bilancio di 1.659 prestazioni assicurate dall’Asp in occasione degli Open Day Itineranti

La carovana della prevenzione dell’Open Day Itinerante ha fatto tappa a Bisacquino dove in Piazza Triona è stato allestito il villaggio della salute.

A bordo dei camper dell’Asp di Palermo sono state effettuate complessivamente 208 prestazioni, di cui 108 di screening cardiovalascolare (visita, ECG ed ecocardiografia), 24 mammografie, 15 HPV test per la prevenzione del cervicocarcinoma e 11 per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (HIV, Epatite C e Sifilide), mentre sono stati 11 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Somministrati a bordo del camper dedicato 16 vaccinazioni anticovid, mentre altre 12 sono state effettuate a domicilio di utenti intrasportabili dall’equipe itinerante dell’Azienda sanitaria. Lo “sportello” amministrativo mobile ha, invece, esitato 11 richieste di utenti. Il mese di gennaio si è chiuso con un bilancio di 1.659 prestazioni assicurate dall’Asp in occasione degli Open Day Itineranti organizzati a Torretta, Cerda, Vicari, Montelepre e Bisacquino.