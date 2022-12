Assoimpresa incontra il sindaco Lagalla, Attinasi: “Occorre costruire una città turistica e produttiva”

Lo sviluppo economico e sociale attraverso il rilancio culturale e produttivo della città di Palermo è stato il tema al centro della discussione

Sono stati tanti e diversi i temi trattati nel corso dell’incontro tra il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo e il presidente di VivoImpresa Alfio Zambito. Lo sviluppo economico e sociale attraverso il rilancio culturale e produttivo della città di Palermo è stato il tema al centro della discussione. Le parti hanno anche parlato di una maggiore promozione della città che tenda ad aumentare i flussi turistici soprattutto nei periodi di bassa stagione.

Un altro tema trattato è quello relativo alla campagna di sensibilizzazione nei riguardi dei cittadini e delle Imprese per comunicare una visione di città più vicina agli standard europei, in termini di pulizia, decoro e mobilità. “Dall’incontro con il Sindaco Lagalla e il consigliere Inzerillo sono emerse le condizioni per potere iniziare un dialogo costruttivo – dice Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa – abbiamo la stessa visione di città turistica e attrattiva e abbiamo discusso a lungo sia delle criticità che delle soluzioni da adottare per costruire insieme alla cittadinanza attiva e all’Amministrazione Comunale una città efficiente, turistica e produttiva”.

“Incontrarsi con il mondo delle imprese è sempre un momento utile di confronto per trovare soluzioni e nuove idee per il tessuto produttivo della nostra città – afferma il sindaco Roberto Lagalla – questa amministrazione fin dall’inizio ha messo al centro del governo della città l’ascolto di tutte le categorie produttive come Assoimpresa, con la quale ho avuto il piacere di incontrarmi, e saremo sempre disponibili a portare avanti una proficua collaborazione”.

“Dall’incontro avuto con Assoimpresa ho potuto apprezzare quanto sia importante per la politica relazionarsi con il mondo delle imprese – dice il Capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo – tanti i temi affrontati soprattutto quelli relativi alle attività produttive non trascurando il tema della legalità”. Esprimo grande soddisfazione nel constatare la voglia di intervenire in tempi brevi – dichiara infine Alfio Zambito presidente di VivoImpresa – affinché i pubblici esercizi abbiano un ruolo sempre più rilevante nel rilancio e nell’attrattività turistica della città”.