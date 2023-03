Assolto Nicolò Cristaldi, l’ex sindaco era accusato di abuso d’ufficio

Secondo il Tribunale di Marsala, che si è occupato del caso di Nicolò Cristaldi, il fatto non sussiste. Ecco il perché dell'assoluzione.

L’ex sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), Nicolò Cristaldi, è stato assolto dal Tribunale di Marsala dall’accusa di abuso d’ufficio “perché il fatto non sussiste”.

Nei confronti di Cristaldi, ex deputato nazionale ed ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana, veniva contestato il fatto di non aver dato mandato all’ufficio legale del Comune di costituirsi contro nella causa civile intentata, davanti al Tribunale civile di Marsala, da Epifanio Giglio, avvocato dello stesso Comune, titolare della “posizione di alta professionalità”.

Per questa causa, il Comune è stato costretto a pagare al dipendente la somma di 5.018 euro. In base all’accusa, Cristaldi avrebbe procurato a Giglio un “ingiusto vantaggio”.

L’ex sindaco non avrebbe firmato l’atto d’appello e soltanto 29 giorni dopo la notifica della sentenza che condannava l’amministrazione al versamento della somma si sarebbe rivolto a un legale esterno. Con la sentenza di assoluzione, tuttavia, le accuse sono state respinte.

