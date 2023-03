Lombardo assolto, il commento della politica siciliana: “Restituito onore all’uomo”

Tanti i commenti dei politici siciliani sull'assoluzione di Raffaele Lombardo. Da Forza Italia alla Lega: "Sgombrato ogni dubbio".

Il mondo della politica commenta l’assoluzione definitiva per l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, dalle accuse di concorso esterno e da quella di corruzione elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia.

Lombardo, Falcone: “Giornata importante per la politica”

“Una vicenda giudiziaria tormentata si conclude sgombrando il campo da ogni dubbio sull’operato del politico e restituendo l’onore all’uomo. Siamo felici per Raffaele Lombardo e la sua famiglia, a cui rivolgiamo un augurio affettuoso di ritrovata serenità per gli anni a venire”, commenta Marco Falcone (Forza Italia), attuale assessore all’Economia del Governo Schifani.

Per Falcone quella di ieri è stata “una giornata importante anche per la politica in Sicilia. Il racconto di una stagione infatti, al netto di ogni giudizio nel merito, si libera definitivamente dall’ombra dei rapporti con la criminalità organizzata”, conclude Falcone.

Armao: “Lombardo ha fatto tanto per la Sicilia”

“Una vicenda incredibile durata 13 anni, che dimostra molte cose e di come non sia più rinviabile una profonda riforma. Orgoglioso di aver fatto parte del suo Governo che tanto ha fatto per la Sicilia e per l’autonomia”, è il pensiero di Gaetano Armao, assessore sotto l’amministrazione Lombardo, che ha pubblicato su Facebook uno scatto che lo ritrae in compagnia dell’ex governatore.

“Da uomo di diritto, che crede nelle garanzie dello Stato di diritto e nel ruolo imparziale della Magistratura, mi sento avvilito e costernato per lo stato della giustizia in Italia. Nella foto siamo poco prima delle dimissioni, all’uscita di Palazzo Chigi, dopo un incontro, dai toni pesanti, con Monti e Grilli”.

Minardo: “Lombardo persona e politico perbene”

Vicinanza anche da parte dell’ala siciliana della Lega, attraverso le parole di Nino Minardo. La sentenza della Cassazione ha confermato quanto sapevamo tutti fin dall’inizio di questa triste vicenda e cioè che Raffaele Lombardo è una persona e un politico perbene, a cui sono legato da stima politica e personale e amicizia”, scrive su Facebook il segretario uscente della Lega in Sicilia.