Siracusa, trasporto pubblico a rischio, l’On. Carta rassicura: “Raggiunta intesa con l’Ast”

Questa mattina, il deputato regionale Giuseppe Carta (Mpa) – presidente della commissione Ambiente e Territorio – ha incontrato in videoconferenza il presidente Ast, Santo Castiglione.

Problematica AST, il Presidente della IV Commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità ”, On. Carta: “Raggiunta l’intesa con l’AST in merito al servizio in provincia di Siracusa”

Il Presidente della IV Commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità”, On. Giuseppe Carta, questa mattina ha incontrato in videoconferenza il Presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti, Santo Castiglione, per affrontare la criticità sul servizio di trasporto pubblico emerso in questi ultimi giorni nei comuni della provincia di Siracusa.

E’ ormai noto che l’Azienda Siciliana Trasporti sta attraversando una grave crisi economica, a dimostrazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione della società, ha recentemente deliberato di ridurre l’impegno dove si registrano elevati costi di produzione e bassi ricavi di traffico.

Coinvolti anche il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ed i colleghi di Sortino, Vincenzo Parlato, di Carlentini, Giuseppe Stefio, e di Augusta, Giuseppe Di Mare.

“L’incontro di oggi ha dimostrato che è possibile trovare soluzioni nell’immediato quando c’è intesa e collaborazione” – commenta il Presidente Carta – ”Si è raggiunto l’accordo con l’Azienda, che si è resa disponibile a mantenere invariate le condizioni contrattuali per i Comuni coinvolti. Sarà mia premura confrontarmi con l’Assessore Regionale alle “Infrastrutture e Mobilità”, Alessandro Aricó per accelerare la programmazione futura dei trasporti pubblici in provincia di Siracusa”.