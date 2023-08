Asta del fantacalcio finisce a coltellate: grave 15enne

Un giovanissimo di soli 15 anni è stato accoltellato alle gambe durante lo svolgimento dell'asta del fantacalcio: indaga la polizia

La competizione per assicurarsi i migliori calciatori su piazza al fantacalcio è purtroppo degenerata a Ponticelli, zona orientale di Napoli.

Durante la canonica “asta”, infatti, un ragazzo di soli 15 anni è stato accoltellato alle gambe, riportando diverse ferite.

Il 15enne, incensurato, è stato portato prima a Villa Betania, salvo poi venire trasferito all’ospedale del Mare.

La polizia indaga sull’accoltellamento durante l’asta

Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata da Alfredo Fabbrocini e il movente, come detto in apertura, sarebbe sconcertante, con il giovanissimo che sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata durante l’asta per il Fantacalcio.

All’asta stavano prendendo parte diversi giovanissimi tra cui un 16enne ritenuto dalla Polizia di Stato colui che ha sferrato i fendenti. Attualmente si trova negli ufficio della Squadra Mobile della Questura partenopea.