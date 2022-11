Asta mondiale del tartufo bianco da record, a Hong Kong lotto da 184mila euro

Il ricavato dell'asta del tartufo, circa 600.000 euro, verranno destinati a progetti solidali in tutto il mondo

Ammonta a 600.000 euro, che verranno destinati a progetti solidali in tutto il mondo, il ricavato dell’Asta mondiale del tartufo bianco di Alba svoltasi dal castello di Grinzane Cavour in collegamento con Hong Kong, Singapore, Vienna, Seul e Doha.

Il lotto più pregiato è stato acquistato a Hong Kong per una cifra da record: la trifola di 700 grammi, cui si è aggiunto a sorpresa un secondo esemplare da 250 grammi cavato nella mattinata, è stata aggiudicata a un imprenditore locale per 1,5 milioni di dollari hongkonghesi, corrispondenti a circa 184.000 euro.

“L’Asta del Tartufo rappresenta uno dei momenti più attesi dell’autunno in Piemonte, un’occasione per consolidare i legami internazionali con coloro che sono innamorati della nostra terra e delle nostre colline Unesco – ha commentato il vicepresidente Fabio Carosso – Abbiamo tante persone che, grazie al loro contributo di solidarietà, saranno in grado di aiutare chi ne ha veramente bisogno godendo degli inebrianti profumi del tartufo”.