Attentato a Tel Aviv, ucciso l’italiano Alessandro Parini

Sul lungomare della città israeliana un uomo ha investito con l'auto alcuni pedoni

“Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a #TelAviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro”. Lo ha scritto in serata il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

L’investimento mortale

Sul lungomare della città israeliana un uomo ha investito i pedoni in auto e ha cercato di sparare una volta sceso. E’ stato a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza dello stato ebraico. Nell’azione terroristica sono rimaste ferite alcune persone. Sarebbero prevalentemente turisti.

Tre feriti ancora ricoverati

Restano ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell’attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv,in Israele, dove ha perso la vita l’italiano Alessandro Parini. Lo ha riferito questa mattina l’ospedale Ichilov di Tel Aviv, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni, ha espresso profondo cordoglio in una nota. Ha anche espresso vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito. Dalla nota si apprende anche che la presidente del Consiglio e il governo sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell’attacco di altri cittadini italiani.

Tajani: “Altri italiani feriti non gravi”

“Non ci sono preoccupazioni per gli altri turisti italiani feriti nell’attentato a Tel Aviv in cui ha perso la vita l’avvocato romano Alessandro Perini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo stamani al GR1. “Purtroppo la vittima è questo povero professionista romano. Ho parlato a lungo ieri sera con il padre e la famiglia, naturalmente era profondamente colpita, perché il professionista era appena arrivato a Tel Aviv per una vacanza con degli amici”, ha detto il ministro. “Gli altri due italiani feriti non sono feriti in maniera grave, sono assistiti dalla nostra ambasciata a Tel aviv. Uno dei due feriti verrà probabilmente dimesso nel giro di poche ore, quindi non ci sono preoccupazioni per le sorti di questi altri due cittadini vittime di questo attentato terroristico, che poi Hamas ha esaltato”, ha detto ancora Tajani.

Salvini: “Vicini a familiari nostro connazionale”

“Lasciano sgomenti le immagini che arrivano da TelAviv. Sentite condoglianze ai familiari del nostro connazionale deceduto, piena vicinanza ai feriti e al popolo israeliano”. Lo scrive il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Twitter.