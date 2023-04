Donna terrorizzata chiama i carabinieri: l’ex marito ubriaco la minacciava in strada

Scatta l'arresto per atti persecutori nei confronti di un mazarese di 52 anni.

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala, hanno arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie un mazarese di 52 anni.

Ecco il resoconto dei militari sull’operazione.

Atti persecutori nei confronti dell’ex moglie a Mazara, stalking e minacce

I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, hanno ricevuto la richiesta d’aiuto da parte di una donna che, dopo aver chiesto l’intervento specificando la via, ha riagganciato la telefonata. Percepito lo stato di particolare agitazione e paura della malcapitata, i carabinieri si sono precipitati sul posto trovando la donna con l’ex marito, soggetto conosciuto agli operanti per i suoi diversi precedenti di polizia, intento a minacciare di morte l’ex moglie.

In evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta presumibilmente all’assunzione di alcol, l’uomo avrebbe provato ad aggredire la ex convivente venendo prontamente bloccato ed arrestato dai militari dell’Arma.

Al termine delle formalità di rito e, a seguito del giudizio direttissimo, il 52enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto antistalking.