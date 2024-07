Attiravano donne per set fotografici con campagna antiviolenza e abusavano di loro: 2 arresti

Indagati un 46enne residente nell’Albese, fotografo dell’agenzia di moda, e un suo collaboratore di 36 anni.

I due pare che attirassero giovani nella loro agenzia con il pretesto di dover realizzare servizi fotografici e cinematografici per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere abusando di loro pure in gruppo. Gli inquirenti sostengono che cinque donne sono state violentate in un'agenzia di moda nell'Albese, in provincia di Cuneo. I reati sarebbero stati perpetrati tra aprile 2023 e febbraio 2024.

I provvedimenti e l’azione dei presunti responsabili

I Carabinieri, su mandato della procura di Asti, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere per il 46enne e i domiciliari per l’altro. Potrebbero esserci molti più episodi di violenza non denunciati. Le possibili malcapitate sono state invitate dagli inquirenti a contattare la procura o il comando dei militari di Alba.

Fondamentali per la ricostruzione le testimonianze delle modelle. I soggetti pare che usassero tecniche “particolarmente insidiose” convincendo le donne a spogliarsi per realizzare un cortometraggio contro la violenza sulle donne da diffondere pure su canali istituzionali. Il fotografo metteva in atto le aggressioni sessuali e almeno in un caso pure il collaboratore ha agito. La sede dell’agenzia coincideva con l’abitazione del 46enne. Nessuna delle ragazze che hanno denunciato risiede in provincia di Cuneo. Sono donne con esperienze nel settore. Le vittime, infatti, sono state attirate dalle offerte rese note dall’agenzia sui siti di annunci lavorativi e sui social.