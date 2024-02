Augusta, inaugurata l’area sportiva polifunzionale

Si trova all’interno della Cittadella degli Studi, si tratti di due campi all’aperto in erba sintetica con illuminazione. Il sindaco Di Mare: “Così riqualifichiamo la palestra di via Muscatello”

AUGUSTA – Inaugurata un’area sportiva polifunzionale all’interno della Cittadella degli Studi di Augusta. Si tratta di due campi sportivi all’aperto, entrambi in erba sintetica e dotati di illuminazione, dei quali uno per il calcio a cinque e l’altro per la pallavolo e la pallacanestro. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del primo cittadino megarese, Giuseppe Di Mare, e dei dirigenti scolastici del Liceo Megara, Renato Santoro, e dell’Istituto comprensivo Principe di Napoli, Agata Sortino.

Presenti anche il vicesindaco, Tania Patania, gli assessori comunali, Biagio Tribulato e Concetto Cannavà, ed il presidente del Consiglio comunale, Marco Stella, ed una folta presenza di studenti e docenti dei due Istituti scolastici. L’area sportiva è sorta nell’area che, in precedenza, era stata occupata dalla vecchia palestra, con annessi spogliatoi, utilizzata per tanti anni dagli studenti del liceo classico e del liceo scientifico.

Detta palestra non era più agibile fin dai primi anni del 2000 e, da allora, versava in stato di completo abbandono a causa del continuo rimpallo di responsabilità tra il Comune di Augusta e il Libero Consorzio comunale di Siracusa (ex Provincia) su chi si dovesse occupare della ristrutturazione. Dopo anni di stallo, nel 2022 il Comune megarese aggiudica i lavori di demolizione della vecchia palestra ad una ditta di Gela che però non ottempera nei tempi stabiliti all’esecuzione degli interventi.

L’Amministrazione comunale, di conseguenza, decide di risolvere unilateralmente il contratto. Nel giugno del 2023 si procede ad una nuova aggiudicazione alla ditta “Comed – Consorzio metalmeccanico edile” di Augusta, per un importo complessivo di 170 mila e 135 euro e con un ribasso del 6,5%. La ditta procede alla demolizione della vecchia palestra nel luglio del 2023. I fondi utilizzati per la demolizione della struttura e per la realizzazione dell’area sportiva polifunzionale provengono dal contributo straordinario di 500 mila euro assegnato dalla Regione siciliana al Comune perché interessato dal fenomeno migratorio per il 2018.

Il progetto dei due campetti sportivi è stato redatto dal dirigente del settore comunale di progettazione, Gianfranco Passanisi. “Abbiamo inaugurato i due campetti realizzati all’interno della Cittadella degli Studi – ha dichiarato il sindaco Di Mare – . Con l’abbattimento del vecchio rudere, un vero e proprio ecomostro, e la realizzazione di questi due nuovi campi, abbiamo mantenuto la promessa di dotare ogni quartiere della città con spazi e attrezzature sportive”.

“Abbiamo pensato anche dall’esperienza del Covid, che gli spazi all’aperto sono importanti – ha concluso il primo cittadino – . In quest’area andiamo a riqualificare la palestra di via Muscatello, già finanziata, ed entro quest’anno la consegniamo alla città”. Il dirigente del Liceo Megara, Santoro ha sottolineato “la funzione educativa e antidispersione dello sport che allontana i giovani dai pericoli” ed ha lanciato la proposta di istituire, in futuro il Liceo sportivo al Megara.

La dirigente del Principe di Napoli, Sortino ha rammentato che la Cittadella degli Studi è legata all’inizio dello “sport ad Augusta. Infatti qui sono nate le prime palestre in cui si sono allenate diverse generazioni di studenti e la realizzazione dei due campetti rappresenta il proseguio di questa tradizione”.

Gli studenti del liceo Megara e del primo istituto comprensivo Principe di Napoli utilizzeranno i campetti in orario scolastico. Nel pomeriggio l’area sportiva potrà essere utilizzata da associazioni sportive dietro richiesta al Comune.