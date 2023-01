Augusta, è tempo di bilanci per la Polizia Municipale

La celebrazione di San Sebastiano, protettore del Corpo, è stata l’occasione per tirare le somme delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno: dallo smaltimento rifiuti alla viabilità cittadina

AUGUSTA (SR) – La celebrazione di San Sebastiano, protettore del corpo della Polizia municipale nonché compatrono di Augusta, è stata l’occasione per fare il bilancio dell’attività svolta dai Vigili urbani megaresi nel corso del 2022.

Il comandante della Polizia municipale, Salvatore Daidone, ha illustrato i dati: in campo ambientale vi è stato un incremento di sanzioni amministrative a carico di chi non conferisce in modo regolare i rifiuti con un totale di 286 multe elevate; la segreteria comando ha trattato 4741 pratiche ed ha effettuato un elevatissima quantità di procedure di acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione mai fatte prima (13); il servizio accertamenti e autoparco ha sviluppato 1426 accertamenti e gestito l’intero parco mezzi; il servizio viabilità si è distinto per il piano viario posto in essere per San Domenico e per aver incrementato di più del 50% le violazioni al Codice della strada e aver rimosso 100 veicoli in stato di abbandono; il servizio di Polizia annonaria ha curato con la professionalità necessaria le attività dei mercati molto frequentati; il servizio dell’Ufficio Verbali ha brillantemente gestito e retto all’incremento repentino dell’attività sanzionatoria.

“La sempre auspicabile sinergia con il sindaco, Giuseppe Di Mare, con l’assessore al ramo, Giuseppe Carrabino, e con tutta l’Amministrazione comunale, ha permesso di lavorare proficuamente in materia di sicurezza stradale e fronteggiare la carenza di personale – ha dichiarato Daidone – . Infatti esprimo gratitudine all’Amministrazione comunale per aver assegnato i fondi in modo da: esternalizzare il servizio di rifacimento della segnaletica stradale, acquistare i varchi elettronici per la Ztl di Brucoli, acquistare e montare 4 passaggi pedonali rialzati (di cui uno donato dall’associazione Genitori e figli) che hanno messo in sicurezza l’asse viario Epicarmo Corbino – Zuppello; acquistare un nuovo “Captur” per sanzionare le auto in sosta irregolare con caratteristiche più performanti; poter procedere alla rottamazione di veicoli obsoleti degli anni ‘80 obiettivo raggiunto grazie anche al proficuo e professionale lavoro svolto da parte di un valido impiegato in servizio all’autoparco”.

La Ztl di Brucoli, oggi è quasi realtà, il decreto ministeriale è stato già ottenuto, ed è in corso di installazione. Il suo collaudo è previsto per marzo e punta ad essere un valido strumento per fronteggiare la carenza di agenti di Polizia municipale in estate e di supporto alle altre forze dell’ordine che svolgono servizio notturno.

“La sinergia tra le Forze dell’ordine, le autorità militari di stanza e il mondo dell’associazionismo e del volontariato non è un fattore del tutto scontato in altre realtà urbane, ma ad Augusta lo ritengo un punto di forza, che, ripeto, in molte realtà territoriali anche metropolitane non si verifica – ha proseguito il comandante dei vigili urbani – . Ed è proprio per questo che intendo ringraziare tutte le forze dell’ordine e le autorità militari e le associazioni di volontariato incondizionatamente”.

“Il 2023 – ha concluso Daidone – si prospetta più impegnativo per dinamiche legate all’incremento della carenza di risorse umane, ma non per questo diminuirà il nostro impegno”.