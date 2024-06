Austria, Rangnick “Con la Polonia è come scontro diretto”

ROMA (ITALPRESS) – “Quella di domani ha il carattere di una partita a eliminazione diretta. Entrambe le squadre hanno buone possibilità di passare il turno con una vittoria; un pareggio invece non aiuterebbe nessuno”. Così il ct dell’Austria, Ralf Rangnick, alla vigilia del match di Euro2024 contro la Polonia, valido per la seconda giornata del Gruppo D, con le due formazioni al momento a zero punti.

“Entrambe le squadre hanno il loro stile. Ci aspettiamo che giochino con una linea difensiva a tre uomini con la palla e una difesa a cinque senza palla. L’Italia, l’Estonia o la Serbia, che abbiamo affrontato prima dell’Europeo, hanno avuto tutte un approccio simile e siamo tatticamente pronti per la sfida di domani”, ha aggiunto l’allenatore dell’Austria.

“Lewandowski? Ci aspettiamo che parta titolare. E’ pericoloso in area e il nostro obiettivo è quello di evitare che gli arrivino molti palloni”, ha detto ancora Rangnick.

“Il nostro obiettivo era quello di qualificarci per le finali. L’abbiamo fatto. Ora vogliamo raggiungere la fase a eliminazione diretta. Abbiamo sempre saputo che avremmo dovuto battere almeno una e forse due squadre del nostro girone per riuscirci. Giocheremo quindi per la vittoria, senza pensare al pareggio. Tutto il resto, infatti, è un gioco di ipotesi che non vale la pena fare”, ha concluso il ct dell’Austria.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).