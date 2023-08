Auto in contromano e l’incidente, Andrea Lo Cicero: “Vivo per miracolo” – VIDEO

Tragedia sfiorata per l'ex rugbista catanese: le immagini di quanto è successo nelle scorse ore lungo la Cassia Bis.

“Vivi per miracolo, auto in contromano sulla Cassia Veientana Bis. Follia totale”: è il commento sui social dell’ex rugbista catanese Andrea Lo Cicero, riuscito miracolosamente a sfuggire a un incidente potenzialmente letale lungo la nota Strada Regionale di Roma.

Lo sportivo ha condiviso anche un video, diventato virale nelle scorse ore sui social, commentando: “Mi si ghiaccia il sangue nel vedere queste immagini. Con il telefonino contromano. Per questo siamo miracolati”.

Contromano sulla Cassia Bis, l’auto ripresa in video

Nel filmato diffuso sui social si vede chiaramente un’auto circolare in senso opposto, a velocità sostenuta. Alla guida una persona con il cellulare in mano. A un certo punto, lo schianto con un’altra auto, che viaggiava tranquillamente sulla Cassia Veientana nel senso di marcia corretto.

L’incidente, secondo le prime informazioni a disposizione, avrebbe provocato ben 5 feriti. Per una persona, purtroppo, si sarebbe rivelato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale. Pare che l’ex rugbista catanese – noto come “Il Barone” nell’ambito sportivo – si trovasse proprio su quella strada in sella alla propria moto, ma fortunatamente non sarebbe rimasto coinvolto.

Fonte foto: Facebook – Andrea Lo Cicero, Video da Facebook – “Quelli della Cassia Bis” (tagliato per nascondere il volto della persona coinvolta)